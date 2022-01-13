Büyük taşınma belgesel oldu

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Toplantıda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan İlker Aycı, taşınma sürecinin yıllar önceden planlanmaya başladığını ve en ufak detayların bile planlandığını söyledi. Daha önce dünyada gerçekleştirilen benzer büyüklükteki taşıma operasyonlarını mercek altına aldıklarını anlatan Aycı, “Ancak bizim taşınma operasyonumuzun daha öncekilerden çok daha büyük olduğunu gördük. Diğerlerinde yaşanan problemleri inceledik. Ona göre bir plan yaptık. Alanında uzman kişilerden bir ekip kurduk. Ekipler arasında uyumluluk sağladık. Bizim için çok büyük bir işti” dedi.

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BAZI SAHNELER KURGU

Belgesel sürecine ilişkin detayları paylaşan İlker Aycı, “Belgeselin yönetmeni olayların akışını dinlerken bize çok sinirlendi. Büyük tepki gösterdi. Ne olduğunu sorduk. Bu işte bir heyecan olmadığını, bir problem çıkmadığını söyledi. Yani onun için işlemler çok sıkıcıydı. Bizden bir sorun, bir problem istiyordu. Biz de onun için bazı kurgu sahneler yaptık. Taşınma sırasında bilgi-işlem bölümünde problem çıkmış gibi davrandık. Yetmedi. Ben de bizimkilere, ‘Bulun iki boş konteyner yolda devirin ne olacak’ dedim. Yani belgeselde kurgular var. Öyle dokunuşlar yapmak zorunda kaldık. İlgili birimlerin sorumluları da kendi çalışmalarının başarısızmış gibi gösterilmesinden dolayı bize kızdı” ifadelerini kullandı.

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5 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ ÇALIŞTI

6 Nisan 2019’da toplamda 33 saatte gerçekleştirilen büyük taşınma işlemleri sivil havacılık tarihinin de en büyük operasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Aynı gün Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son uçuş Singapur uçuşuydu. Bu uçuşun ardından yapılan işlemlerin büyük bölümü 12 saatte tamamlandı. Operasyonda 5 binden fazla görevli çalıştı. Taşıma işlemlerini ise Arkas Lojistik gerçekleştirdi. 12 saat içerisinde 33 futbol sahasına eş 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzeme Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşındı.