Büyük taşınma belgesel oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
19 kent alarmda Meteorolojiden yoğun kar uyarısı geldi19 kent alarmda! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi#Meteoroloji
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
İnsanlık için dönüm noktası Domuzdan kalp nakli...İnsanlık için dönüm noktası! Domuzdan kalp nakli...#Organ Nakli
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisiErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisi#Ekonomi
İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...#Galatasaray
Elektrik faturasına dikkat EPDKdan vatandaşa çağrı: Şikâyet edinElektrik faturasına dikkat! EPDK'dan vatandaşa çağrı: Şikâyet edin#Elektrik Faturası
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
İsmail Kartal açıklandı, Ali Koç Almanyaya uçtu Löw mü gelecekİsmail Kartal açıklandı, Ali Koç Almanya'ya uçtu! Löw mü gelecek?#Fenerbahçe
Komşuda taciz depremi... Skandal savunmaKomşuda taciz depremi... Skandal savunma#Yunanistan
Büyük taşınma belgesel olduBüyük taşınma belgesel oldu#Türk Hava Yolları
PKKlı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDPli vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 OcakPKK'lı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 Ocak#Semra Güzel
Yeniden mahkemelik oldular... Beni küçük düşürdüYeniden mahkemelik oldular... 'Beni küçük düşürdü'#Arto
Kızı bile tanıyamadıKızı bile tanıyamadı#Mahmut Tuncer
HABERLEREkonomi Haberleri

Büyük taşınma belgesel oldu

#Türk Hava Yolları#Atatürk Havalimanı#Taşınma
Büyük taşınma belgesel oldu

Türk Hava Yolları’nın Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’da gerçekleştirdiği dev taşınma National Geographic Türkiye’de belgesel oldu. 12 saatlik büyük operasyon tüm detayları ile ekranlara 16 Ocak Pazar günü saat 21.00’da ekranlara gelecek. Belgeselin ilk gösterimi de dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Toplantıda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan İlker Aycı, taşınma sürecinin yıllar önceden planlanmaya başladığını ve en ufak detayların bile planlandığını söyledi. Daha önce dünyada gerçekleştirilen benzer büyüklükteki taşıma operasyonlarını mercek altına aldıklarını anlatan Aycı, “Ancak bizim taşınma operasyonumuzun daha öncekilerden çok daha büyük olduğunu gördük. Diğerlerinde yaşanan problemleri inceledik. Ona göre bir plan yaptık. Alanında uzman kişilerden bir ekip kurduk. Ekipler arasında uyumluluk sağladık. Bizim için çok büyük bir işti” dedi.

Gözden Kaçmasın

Zincir marketlere ürün sınırıZincir marketlere ürün sınırıHaberi Görüntüle

BAZI SAHNELER KURGU

Belgesel sürecine ilişkin detayları paylaşan İlker Aycı, “Belgeselin yönetmeni olayların akışını dinlerken bize çok sinirlendi. Büyük tepki gösterdi. Ne olduğunu sorduk. Bu işte bir heyecan olmadığını, bir problem çıkmadığını söyledi. Yani onun için işlemler çok sıkıcıydı. Bizden bir sorun, bir problem istiyordu. Biz de onun için bazı kurgu sahneler yaptık. Taşınma sırasında bilgi-işlem bölümünde problem çıkmış gibi davrandık. Yetmedi. Ben de bizimkilere, ‘Bulun iki boş konteyner yolda devirin ne olacak’ dedim. Yani belgeselde kurgular var. Öyle dokunuşlar yapmak zorunda kaldık. İlgili birimlerin sorumluları da kendi çalışmalarının başarısızmış gibi gösterilmesinden dolayı bize kızdı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Büyük taşınma belgesel oldu

5 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ ÇALIŞTI

6 Nisan 2019’da toplamda 33 saatte gerçekleştirilen büyük taşınma işlemleri sivil havacılık tarihinin de en büyük operasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Aynı gün Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son uçuş Singapur uçuşuydu. Bu uçuşun ardından yapılan işlemlerin büyük bölümü 12 saatte tamamlandı. Operasyonda 5 binden fazla görevli çalıştı. Taşıma işlemlerini ise Arkas Lojistik gerçekleştirdi. 12 saat içerisinde 33 futbol sahasına eş 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzeme Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşındı.

Gözden Kaçmasın

Elektrik faturasına dikkatElektrik faturasına dikkatHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Hava Yolları#Atatürk Havalimanı#Taşınma

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler