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Elektrik faturasına dikkat

#Elektrik Faturası#Zam#İnceleme
Elektrik faturasına dikkat

Ocakta gelen zamlı faturalar tüketicinin kafasını karıştırdı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak’tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde şikâyetler aldıklarını belirterek, “Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır. Süreci titizlikle takip edeceğiz” dedi.

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YENİ yıla girilmesi ile birlikte çok sayıda ürüne zam geldi. Tüketicinin en çok şikâyet ettiği konulardan biri de yüzde 125’e kadar zamlanan elektrik faturaları oldu. Bazı vatandaşlar gelen elektrik faturalarının aralık ayına ait olmasına rağmen zamlı tarifeden işlem yapıldığını iddia etti. Kademeli tarife ile vatandaşa yansıtılacak zammın 1 Ocak gününden itibaren yapılmış tüketimlerde uygulanması gerekiyor. Vatandaşlar ise 8-9 Ocak gününden sonra okunan faturalardaki zammın tüm aralık ayını kapsadığını belirtiyor.

HESAPLAMAYI DEĞİŞTİRMEZ

Tepkiler üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da yazılı bir açıklama yaparak perakende satış şirketlerin faturalarda ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Yılmaz, tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin, EPDK tarafından yayımlanan tarifeler ile uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini; ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini kaydetti.

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ŞİKÂYET ETSİNLER

Yılmaz, “1 Ocak’tan itibaren geçerli olan tariflerin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmasını ve herhangi bir hata tespit etmesi halinde kurumumuza yazılı olarak başvurmasını bekliyoruz. Fatura tutarını etkileyen husus, faturanın hangi tarihte tanzim edildiği değil, tüketimin hangi tarihte
yapıldığıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz. Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır” diye konuştu.

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Elektrik faturasına dikkat

FATURALARDA NET OLARAK BELİRTİLMESİ GEREK

Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Enerji Komisyon Başkanı Abdullah Koç, “Buradaki asıl sorun tüketicinin kafasının karışması. EPDK da yaptığı açıklamayla duruma bir açıklık getirmiyor. Mesela sizin 15 Aralık-13 Ocak tarihli bir faturanız var. Burada aralık ayının 15 günü ayrı, ocak ayında ise 5 kilovatsaate kadar olan tüketim ayrı, 5 kilovatsaatten fazla olan tüketim ayrı birim olarak hesaplanıp gösterilmek zorunda. Ama şirketler bunu faturada açık olarak 3 ayrı şekilde belirtmediği için bir kafa karışıklığı oluyor. Gelen faturalarda 2 farklı tüketim mevcut. Bunu da tüketici anlayamıyor. 3 farklı birimde gösterilse tüketici de net olarak hangi tüketimin zamlı yansıtıldığından emin olacaktı. Bu sorun yeni değil. Her tarife değişiminde yaşanıyor. Şirketler hatalı fatura oluşturmuyor bu onlar için intihar olur. Fatura toplam tutarı gerçeğe uygun olsa bile, tüketicinin satın aldığı ürünün miktarını ve fiyatını şeffaflıkla öğrenmesinin önüne geçilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

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‘FİYATLANDIRMA DOĞRU YAPILDI’

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), elektrik faturalarında 2021 Aralık ayına ait tüketimlerin eski tarifeye göre, 2022 Ocak ayına ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandırıldığını bildirdi. Bu konuda EPDK’nın çok sıkı bir denetim sisteminin bulunduğunu söyleyen elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketler ise faturalarda bir oynama yapmanın imkansız olduğunu, hüm fiyatlamanın EPDK’nın tarifelerine göre uygulandığını aksi takdirde büyük cezalarla karşılaşacaklarını belirtiyor.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Elektrik faturasında hata olduğunu düşünen tüketiciler elektrik şirketlerinin ve EPDK’nin sitesinde faturalarını hesaplayabilir ve hata görmesi halinde ve durumu EPDK’ya bildirebilir. Burada dikkat edilmesi gereken fatura dönemine ait tüketimin hangi tarifeden faturaya yansıtıldığı.

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#Elektrik Faturası#Zam#İnceleme

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