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Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler#Ürün Sınırı#Elektronik Ürünler
Zincir marketlere ürün sınırı

Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için, zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paket TBMM’ye gönderiliyor. Düzenlemeye göre zincir marketlerde beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak.

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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanacağına ilişkin sözlerinden sonra dikkatler yeniden zincir market düzenlemesine çekildi. Bu konuda farklı bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Geniş kapsamlı olan zincir market ve perakende taslaklarından, bazı maddelerin alınarak mini bir paket yapıldığı ve TBMM’ye gönderilmesine karar verildiği öğrenildi.

MİNİ PAKET YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı. Sadece bu başlıkları içeren bir teklifin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verileceği belirtiliyor. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, yapılan toplantılarda, zincir marketlerin nüfus kriterine göre açılmasına olanak sağlanması, satacağı ürünlere sınırlama getirilmesi, bazı ürünlerin de büyüklük hesabına göre satışına kural konulması konuları ele alındı. Daha önceki taslaklarda bulunan bu hükümlerin Meclis’ten hızla geçirilmesi için ayrı bir pakete dönüştürülmesine karar verildi. Yapılan düzenlemenin çerçevesinin oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten parti kurmayları, şunları söyledi:

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ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

“Devletin, vatandaşı korunmaya yönelik sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter getireceğiz. Görüşmelerde odaların istediklerinin birçok kısmı kabul edildi. Sınırlama getirilecek ürünler, mesafe konusu gibi konular karara bağlandı. Perakende düzenlemeleri çok maddeli, onlar yerine öncelikli olarak birkaç madde yakın zamanda gelebilir. Burada, bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Bakanlık ve meslek odaları üzerinde çalışıyor. Çalışma saatleri ve hafta sonu açık olmaları konuları da düzenlenecek.”

NELER SATILMAYACAK?

ZİNCİR marketlere gelecek ürün sınırlaması için şu bilgiler verildi: “Ekmek yasak kapsamında olmayabilir. Çünkü gıda ürünü. Ancak, cep telefonu, beyaz eşya, sigara; özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek. Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak. Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak.”

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