Bu altcoinlere dikkat! Uzman isimler yorumladı

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Kripto para piyasaları, geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı faiz kararı sonrası verilen ‘şahin’ mesajlarla düşüş eğilimine girdi. Özellikle Fed Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalar, piyasa beklentilerinin üzerinde şahin tonda bulunurken; toparlanma çabasında olan birçok kripto para birimi yeniden değer kaybına yöneldi.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin, Fed öncesi hareket ettiği 38 bin dolar sınırından, Fed’in sıkılaşma politikasıyla 35 bin 500 dolarlara kadar geriledi. Kripto paralar toparlanmaya çalışırken; şubat ayı kripto para birimleri için kritik bir ay olarak telaffuz ediliyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yeni ayda takip edilmesi gereken kritik gelişmeleri; “İlk olarak Başkanlık emri ile ABD’de Hazine Sekreterine devasa yetkiler gelebilir ve ikinci olarak ise SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından ABD’li bankalara kripto paralarda hizmet vermek için yetki tanımlanabilir” şeklinde değerlendirdi.

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Peki, gündemden düşmeyen coin’lerin dışında hangi projeler öne çıkabilir? Gizlilik coinlerinin öne çıkabileceğini belirten Süllü, kendi ağı bulunan ve akıllı kontrat sayısını artıran coinlerin de hareketlenebileceği yorumunda bulundu ve hurriyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmesinde ön plana çıkabilecek projeleri sıraladı. Kriptomeda Kurucu Ortağı Eray Dengiz ise, “Avalanche'nin (AVAX) arkasındaki şirket olan Ava Labs'ın Türk CEO'su Emin Gün Sirer ve ekibi AVAX’ı her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. En son Togg ile anlaşan AVAX’ı önümüzdeki günlerde daha çok iş birliği ve çalışmasıyla anacağız gibi gözüküyor” şeklinde değerlendirdi.

Ayrıca uzmanlar, yatırımcıları yatırım yapmayı planladıkları projeleri öncesinde iyice araştırıp sonrasında karar vermeleri konusunda uyarıyor.

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PİYASALARDA SON DURUM

Yeni yılın ilk ayında yüzde 17’nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin (BTC), gün içerisinden en yüksek 37 bin 613 doları, en düşük ise 36 bin 326 doları görürken; saat 13:13 itibarıyla yüzde 3,26 oranında düşüşle 36 bin 379 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), gün içerisinde en yüksek 2 bin 731 doları, en düşük 2 bin 592 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 4,85 oranında düşüşle 2 bin 597 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kaybederken 1.68 trilyon dolara geriledi.

GİZLİLİK COİNLERİ ÖNE ÇIKABİLİR

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü





Son bir yılda genel trendlerde nispeten belirli projelerin öne çıktığını görüyoruz. 2022 yılının başlangıcında, geçen yılın aynı dönemiyle benzer olmayan bir şekilde, genel bir yükselişten ziyade bazı projelerin öne çıktığını gördük. Bu yönüyle bakıldığında, sektör ve sonrasında hisse seçimine benzer bir durum kripto paralarda da oluştu.

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2022’de NFT ve Metaverse sektörlerinin hızlanarak gelişeceğini, sosyal belirteç olan DAO’ların önem kazanacağı ve regülasyon söylemlerinin ve eylemlerinin artması ile gizlilik coinlerinin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.

Bunlara ek olarak, kendi ağı bulunan ve akıllı kontrat sayısını artıran coinler de hareketlenebilir. Bu projelere örnek vermek gerekirse, Terra, Fantom, Solana, Hedera, Sandbox, Decentraland, Axie Infinity, Avalanche, QTUM, Hedera, Cardano, MakerDAO ve AAVE gibi coinler yine ön planda olabilir.

BU PROJELER POPÜLERŞEBİLİR

Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucu Ortağı





Lider kripto varlık Bitcoin dışında birçok altcoin projesi de öne çıkmayı başararak yatırımcılar tarafından tercih edilmeye başladı.

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Örneğin 2021 yılında meme token Shiba Inu, yatırımcısına önemli miktarlarda kazandırdı. Yaptığı iş birlikleri ve çalışmalarıyla popüler bir projeye dönüştü.

Önemli altcoin projelerinden birinin de AVAX olduğunu düşünüyorum. Avalanche'nin (AVAX) arkasındaki şirket olan Ava Labs'ın Türk CEO'su Emin Gün Sirer ve ekibi AVAX’ı her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. En son Togg ile anlaşan AVAX’ı önümüzdeki günlerde daha çok iş birliği ve çalışmasıyla anacağız gibi gözüküyor.

Bunun yanı sıra metaverse projeleri de öne çıkan projeler arasında. Özellikle Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) gelişen metaverse projeleri ile beraber öne çıkmaya başladı. Öyle ki önde gelen metaverse projelerinden The Sandbox (SAND) Apple gibi teknoloji devlerinin metaverse açıklamaları sonrasında daha da popüler hale geldi.

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The Sandbox en son metaverse projelerine 50 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Teknoloji devi Samsung, ilk metaverse mağazasını Decentraland’de açmıştı. Bu ve benzeri haberler bu projelerin gelişmesini sağlıyor.

SAND ve MANA’nın, metaverse evrenine yatırım yapmak isteyen kişiler için önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Birçok büyük şirket ve kurum bu projelerle iş birliği yaparak metaverse evrenine dahil oldu.

Son olarak yatırımcılar yatırım yapmadan önce mutlaka kendileri de projeleri iyice araştırıp daha sonra yatırımlarını gerçekleştirmeliler.