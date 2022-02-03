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Büyük skandal tepetaklak etti! Facebook'tan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...

#Spotify#Aşı#Hisse
Büyük skandal tepetaklak etti Facebooktan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...

Sosyal medya devi Facebook'tan sonra çevrimiçi müzik yayını yapan Spotify da krizle karşı karşıya. Hisseleri abone sayısındaki artış hızının yavaşlamasıyla sarsılan Spotify geçtiğimiz günlerde aşı karşıtı podcastle gündeme gelmiş, önlem alacaklarını duyurmuştu.

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18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcılarının düştüğünü gören Facebook'tan sonra Spotify da yavaşlamaya geçti. 

İsveç merkezli dijital müzik ve podcast platformunun abone sayısındaki yavaşlamayla hisselerinde yüzde 18'lik düşüş meydana geldi. Kaybın bir kısmı geri alınsa da hisselerindeki düşüş belli bir oranda sabit kaldı. 

2021 VERİLERİNİ AÇIKLADI

Spotify, 31 Aralık’ta sona eren 2021’in dördüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Bu dönemde şirketin premium geliri 2,58 milyar dolar, reklam geliri 443 milyon dolar oldu.

Spotify, 2021 yılının son çeyreğinde aktif kullanıcı sayısının yüzde 18 artarak 406 milyona ulaştığını, ücret ödeyen kullanıcı sayısının ise yüzde 16 artışla 183 milyon seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Ancak ücret ödeyen kullanıcı sayısının 184 milyon olması bekleniyordu.

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AŞI KARŞITLIĞI ORTALIĞI KARIŞTIRDI 

Şirket son haftalarda, yıldız Podcast sunucusu Joe Rogan'ın görüşleri nedeniyle eleştiri alıyor. Şirket, podcastını sadece Spotify'da yayımlaması için 2020'de Rogan'a 100 milyon dolar ödemişti.

Rogan, gençleri aşı olmamaya teşvik ediyor ve etkisi kanıtlanmamış parazit ilacı ivermectin'in koronavirüs tedavisinde kullanılmasını istiyor.

Aralarında Neil Young ve Joni Mitchell'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim, eserlerinin platformdan kaldırılmasını istemişti.

Young Spotify'ı "yaşam tehdit eden Covid dezenformasyonunun yuvası" diye tanımlamıştı.

Ocak başında, bir grup doktor, bilim insanı ve sağlık çalışanı Spotify'a yazdıkları açık mektupta, Rogan'ın Covid-19 tartışmalarındaki "kaygı veren siciline" dikkat çektiler.

The Joe Rogan Experience (Joe Rogan Deneyimi) adlı program, Spotify'in en popüler podcastı ve ayda 200 milyon kez indirildiği kaydediliyor.

ÖNLEM ALACAĞINI DUYURMUŞTU 

Öte yandan internet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren Spotify, platformunda Covid-19'dan bahseden tüm podcastlare uyarı niteliğinde tavsiyeler eklemek için çalışma başlattıklarını açıklamıştı. 

Şirketin CEO'su Daniel Ek, içeriklerdeki kamu sağlığını tehdit eden "aldatıcı" bilgilerin engellenmesi için planları açıklamış, platformdaki yeni uyarıların kullanıcıları koronavirüs hakkında gerçeklerin yer aldığı bir veri merkezine yönlendireceğini belirtmişti. 

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Karar, ABD'li podcast yapımcısı Joe Rogan'ın aşı karşıtlarıyla röportaj yapmasına yönelik eleştirilerden sonra alınmıştı.

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#Spotify#Aşı#Hisse

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