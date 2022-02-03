Son dakika... Kripto paralar durgunlaştı! Piyasada yaprak kıpırdamıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
T hücresi müjdesi... Omicrondan sevindiren haber geldiT hücresi müjdesi... Omicron'dan sevindiren haber geldi!#Omicron
Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyorKripto paralar durgunlaştı! Piyasada yaprak kıpırdamıyor#Kripto Para
Altın fiyatlarında hareketlenme Kritik veri bekleniyorAltın fiyatlarında hareketlenme! Kritik veri bekleniyor#Altın
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Transfer bitti derken Sinan Gümüş krizi F.Bahçe eli boş döndüTransfer bitti derken Sinan Gümüş krizi! F.Bahçe eli boş döndü#Transfer
İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızıİşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın gerçek kızı#Uğur Aslan
İrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Kripto paralar durgunlaştı! Piyasada yaprak kıpırdamıyor

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Son dakika... Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyor
Burak TAŞÇI

Kripto para piyasalarında tatsız seyir devam ediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 50’ye yakın oranda uzaklaşan kripto para birimlerine olan güven iyice sarsılmaya başladı. Ayı piyasasının en sert yaşandığı günlerde Bitcoin fiyatları yerinde saymaya başladı. Ethereum’da da kayıplar artarken altcoinlerde spekülatif fiyat hareketleri gerçekleşiyor.

Haberin Devamı

Kripto paralar 2022 yılına iyi bir başlangıç yapamadı. 2021’in son aylarında ralli yaparak tarihi yüksek seviyeye ulaşan kripto paralar 2022’de deprem yaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan düşüş eğilimi diğer güçlü kripto paralara da yansıdı. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Yüzde 53’lük dev kayıpla ayı piyasasının içine düşen Bitcoin’e ilişkin olarak beklentiler birer birer boşa çıkmaya başladı.

KORKU ENDEKSİ AŞILAMIYOR

Bitcoin’in korku endeksine bakıldığında uzun süredir aşırı korku bölgesinde yer alıyor. Bugün 20 puanla korku endeksinde zirveleri oynayan Bitcoin’in dominansı ise yüzde 41 seviyelerinde bulunuyor. Piyasada yine hakim olan kripto para birimi Bitcoin olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

TARİHİ ZİRVELERE DÖNMEK İÇİN ÇOK UZUN YOL VAR

Kripto paraların geçtiğimiz Kasım ayında gördüğü tarihi yüksek seviyeleri test etmeleri için büyük aşama kaydetmeleri gerekiyor. Bunun önünde ise birçok engel bulunuyor.

ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyonu durdurmak için Mart ayında yapacağı faiz toplantısında faiz artırım kararı çıkması muhtemel görünüyor. Bu durumda piyasada dolara olan talebin artacak olmasından dolayı kripto para birimleri yine arka plana itilebilir.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 33 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu... 33 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıHaberi Görüntüle

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma riski de yatırımcıları nakitte ya da nakite döndüğünde değerini koruyabilen emtialara yönelmesine sebep oluyor.

Tüm bunların yanında dünya genelinde artan koronavirüs vakaları da piyasalarda durgunluğa neden olabileceği beklentisi de hakim oluyor.

BITCOIN YİNE DÜŞÜŞTE

Bitcoin’in fiyatı yine düşüş eğiliminde seyrediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 46 oranında geride olan ve ayı piyasası içinde bulunan Bitcoin saat 08:38 itibarıyla yüzde 4’e yakın kayıpla 37 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 36 bin 600 dolar, en yüksek de 38 bin 771 dolar seviyesini gördü.

Son dakika... Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyor

ETHEREUM DA CANSIZ SEYREDİYOR

Haberin Devamı

5 bin dolar hedefini bir türlü aşamayan Ethereum tarihi yüksek seviyesinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem görmeye devam ediyor. Ethereum saat 08:38 itibarıyla yüzde 4 oranında kayıpla 2650 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksek de 2812 dolar seviyesini gördü.

Son dakika... Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyor

RIPPLE DA DÜŞÜŞTE

ABD’de davası süren ve bunu spekülatif araç olarak kullanan Ripple da düşüş eğiliminde Ripple saat 08:38 itibarıyla yüzde 4’e yakın kayıpla 0,6051 dolarda bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında hareketlenme Kritik veri bekleniyorAltın fiyatlarında hareketlenme! Kritik veri bekleniyorHaberi Görüntüle

SOLANA 100 DOLARIN ALTINDA

Bir dönem manipülatif fiyat hareketlerine sahne olup yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden Solana da düşüş trendinde. Solana saat 08:38 itibarıyla yüzde 10’a yakın düşüşle 98.78 dolardan alıcı buluyor. Solana geçtiğimiz Kasım Ayında 259 doları görmüştü. Tarihi zirvesinden şu anda yüzde 62 oranında uzaklaşmış görünüyor.

Haberin Devamı

Son dakika... Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyor

YÜKSELENLER YİNE SPEKÜLATİF ALTCOINLER

En çok yükselenler listesinde altcoinler başa oturmuş durumda. Herhangi bir sebep olmadan spekülatif olarak fiyat hareketlerinde bulunan altcoinler yatırımcılarına bir anda yüksek kazançlar sağladığı gibi bir anda da paralarının neredeyse tamamını kaybetlerine neden olabiliyor.

IDEX yüzde 71 oranında yükselişle 0,29 dolar, OOKI yüzde 59 oranında yükselişle 0,020 dolar, FORTH yüzde 38 oranında yükselişle 7,27 dolar, QNT yüzde 22 oranında yükselişle 126,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER DE ALTCOIN

En çok düşenler listesinde de altcoinler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yükseliş listesini süsleyen bazı altcoinler şimdi de düşüşte liderliği ele almış durumda.

Haberin Devamı

JOE yüzde 16 oranında düşüşle 1,28 dolar, ACA yüzde 15 oranında düşüşle 1,25 dolar, ANC yüzde 13,5 oranında düşüşle 1,33 dolar, PEOPLE yüzde 14 oranında düşüşle 0,075 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daHaberi Görüntüle

HACİM LİDERİ DEĞİŞMİYOR

Kripto para piyasasında en yüksek hacime sahip olan Bitcoin liderliği 455.7 milyar dolar, Ethereum 444.7 milyar dolar, Solana da 148.6 milyar dolar ile elinde tutuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan