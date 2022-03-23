Üç ayda yüzde 17 yükseldi! Borsada yeni zirveler gelir mi? İşte kritik seviye...

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Piyasaların gündeminde bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yerini korurken; diğer yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına yönelik açıklamalar odak noktasında yer alıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tondaki açıklamalarından sonra, ABD 10 yıllık tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri ise baskılanmıştı. Powell konuşmasında, “Fed gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır” şeklinde belirterek; 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceği beklentilerini yükseltti. Ukrayna savaşında ise tansiyon yeniden yükselirken; küresel endeksler karışık seyrini sürdürüyor. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacağını bildirdi. Diğer taraftan da Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planını gündeme taşıdı.

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Tüm bu gelişmelerin yanında Borsa İstanbul dünya borsalarından pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, Ukrayna savaşının başladığı geçtiğimiz bir aylık süreçte en düşük 1826 puanı görürken; bu seviyelerden başlayan tepki alımlarıyla 2200 puanın üzerine kadar yükseldi. Borsa İstanbul’un tarihi rekoru, 17 Aralık 2021 tarihinde yükseldiği 2406 puan seviyesinde bulunuyor. BIST 100 endeksinin 2022 yılı getirisi ise, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 17 değer kazancında bulunuyor.

Uzmanlar piyasalarda haber akışlarına bağlı hareketlerin devam ettiğini belirtirken; yatırımcıları panikle işlem yapmamaları konusunda uyarıyor.

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46'lık yükselişle başlarken; endeksin değeri 10,08 puanlık artışla 2198 puan oldu. BIST 100 endeksi sonrasında dalgalı bir hareket sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 2203 puanı, en düşük ise 2182 puan seviyesini gördü. Endeks, saat 13:47 itibarıyla, yüzde 0,12 oranında yükselişle 2191 puandan işlem görüyor.

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Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla hareket ederken; şu dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 0,71 yükselişte ve holding endeksi ise 0,19 oranında düşüşte hareket ediyor.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,63 değer kazancıyla 2188 puandan tamamlarken; toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

BORSADA YENİ ZİRVE GÖRÜLÜR MÜ?

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Uzmanı





Küresel piyasaların gündeminde iki başlık yer alıyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve Fed üyelerinden gelen konuşmalar olarak bulunuyor. Yarın savaşın bir ayı dolacak ve hala nihai bir sonuca varılamıyor. Bu süreçte müzakereler yapıldı, Antalya'da zirve düzenlendi ancak bir ateşkes sağlanamıyor.

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Bu hafta için ABD'den yeni yaptırımlar açıklanması beklenirken, Avrupa Birliği'nin de yarın NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik petrol ithalatını yasaklama kararı çıkması bekleniyor. Gerilim sürdüğü için piyasalar tedirgin ancak son günlerde eskisi kadar borsalarda satışlara neden olmuyor. Fed ise, önümüzdeki toplantı için 50 baz puanlık faiz artışına piyasaları hazırlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta, Fed faiz kararında 25 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve bundan sonrası için verilere bağlı olduklarını belirtmişlerdi. Bu hafta Fed Başkanı Powell, açıklamasında 50 baz puan sinyalini verince, Fed üyeleri de buna destek veren açıklamalarda bulunuyor. Bu da ABD tahvil faizlerinde oynaklığın artmasına neden olmuş durumda. Bu haftanın en önemli meseleleri arasında bunları sıralayabiliriz.

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BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Borsa İstanbul'da dışarıya görece pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlattığı 24 Şubat günü endekste 1826 seviyesinden gelen tepkilerle yükseliş başladı ve küresel borsalardaki satışlara rağmen, BIST100 yükselişini sürdürdü. Bu yükselişte, TL'deki değer kaybı ve enflasyonist sürecin etkisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yılbaşından bu yana üç aylık enflasyondaki toplama bakıldığında, endeksteki bu yükselişi açıklıyor. Bunun yanında, 2021 dördüncü çeyrek finansalları piyasaları tatmin etmişti ancak fiyatlamalarda geç kalındı. Birçok şirketin iskontolu kalması da alımları destekledi.

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Kısacası, enflasyonun ve reel anlamda büyüyen şirketlerin finansallarındaki pozitif tarafa doğru eğilim, endeksteki yükselişi destekleyen ana faktörler arasında bulunuyor. Ek olarak, geçtiğimiz hafta ABD ve Avrupa borsalarında dipten dönüşlerin başlaması da borsaya olumlu yansırken, içeride satış yapacak kadar yabancı yatırımcının olmaması da pozitif havayı destekledi. Ancak kritik seviyelerde olduğumuzu ve özellikle hacimden çok destek alamadığımızı gözlemliyorum. Hacimde hala çok güçlü yerde değiliz. Bu da 2100 üzerinde çok güçlü seyirlerin ilerleyen günlerde devam edememe ihtimalini kuvvetlendiriyor.

2100 SEVİYESİ KRİTİK

Teknik olarak aralık ayı zirvesi olan 2400 puan direnç noktası olarak izleniyor. Bu dirence doğru hareketin sürmesi için 2100 üzeri kapanışlarına devam etmesi gerekiyor. Buna karşın, olası geri çekilmelerde 2100 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla satışların 2000 puana doğru hızlı bir şekilde gelişmesi beklenebilir. Dolayısıyla yatırımcıları bu noktada uyarmakta fayda var. Göstergeler pozitif tarafta ancak sadece teknik analizle bir strateji oluşturmak riskli olabilir. Son günlerde tamamen haber akışlarından etkilenen bir piyasa olduğu için bundan sonraki süreçte yine aynı etkiyi görmek mümkün olacaktır.

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Özellikle, Rusya-Ukrayna meselesi sonlandığı takdirde risk iştahının daha kolay toparlanması ve alımların daha sağlıklı sürmesini bekleyebiliriz. Aksi senaryoda, piyasa üzerindeki baskı sürecektir. Sadece bu yeterli değil dünya enflasyonla mücadeleye devam ederken, Fed faiz konusunda agresifleşebileceğini her defasında yineliyor. Şimdilik bu durum ciddi bir baskı oluşturmuyor gibi ama olası bu ihtimalin daha da güçlenmesi, Türkiye gibi tüm gelişmekte olan borsalar açısından zorlu bir süreç olacağını da gösteriyor. Sonuç olarak, kısa vadeli göstergeler endeksin yükselişini destekliyor olabilir ancak bu noktaların çok güçlü bir trendi işaret ettiğini düşünmüyorum.

ENDEKSTE OLUMLU GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü





Borsa İstanbul 2022 yılı başından bu yana getirdiği yüzde 18’lik getiri ile dünya endekslerinden pozitif ayrışmayı başardı. Endekste olumlu teknik görünüm sürüyor. Kritik dirençlerin yukarı yönde aşılmasıyla beraber yükseliş eğilimi hızlandı. Borsa endeksi 2100 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut pozisyon ağırlığı artırılarak pozisyonlar korunabilir.

Buna karşın Rusya – Ukrayna savaşına yönelik riskler halen daha masada. Dolayısıyla haber bazlı gelişmelerin ön planda olduğu gündem sürüyor. Gelebilecek bir yüksek risk haberi teknik göstergelerin aşırı alımda olduğu endekste kar realizasyonu getirebilir. Buna karşın 2100 seviyesine doğru oluşabilecek aşağı yönlü eğilim iyi bir düzeltme olarak algılanabilir.

Bununla birlikte S&P 50 haftalık ortalamasının üzerine yükselirken, Dow Jones 50 haftalık ortalamasına ulaştı. Fed toplantısından sonra yurt dışı endekslerdeki pozitif görünüm korunuyor. Tam bu noktada haber akışları etkili olabilir. Endekste 2100 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde pozitif görüşümüzü koruyoruz.