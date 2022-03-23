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Merakla bekleniyordu... Elon Musk böyle duyurdu! İlke imza attı

#Tesla#Elon Musk#Almanya Fabrika
Merakla bekleniyordu... Elon Musk böyle duyurdu İlke imza attı

Tesla'nın patronu Elon Musk, Berlin yakınlarında 'gigafactory' adını verdiği otomobil fabrikasının açılışını yaptı. Musk böylelikle Avrupa'daki ilk merkezini açmış oldu.

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Fabrika, şirketin Avrupa'daki ilk merkezi olacak. Fabrika, yerel yönetimle şirket arasındaki lisans sorunundan dolayı sekiz aydır açılamamıştı. 5 milyar dolarlık fabrika, Almanya'da yakın tarihte bu alanda yapılmış en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

Merakla bekleniyordu... Elon Musk böyle duyurdu İlke imza attı

Tesla'nın açıklamasına göre fabrikada 12 bin işçinin çalışması planlanıyor; bu işlerden 3 bini işe alındı. Musk, açılışta yaptığı konuşmada "Bu fabrikamız için muhteşem bir gün, sürdürülebilir gelecek yönünde yeni bir adım" dedi.

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Açılışta Musk'a eşlik eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, fabrikanın otomobil endüstrisinin geleceği için gelişim mesajı olduğunu söyledi. İçeride bu konuşmalar yapılırken dışarıda, çevreci grupların fabrikanın inşaatı için kesilen ağaçlara ve su kullanımına yönelik tepkileri ve eylemleri vardı.

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Merakla bekleniyordu... Elon Musk böyle duyurdu İlke imza attı

Tesla, 30 adet Alman yapımı Model Y Performance araçlarını salı günü kullanıma sunacak. Şirketin açıklamasına göre bu arabalar 514 kilometreye kadar menzile sahip ve 63.990 euro değerinde.

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Tam kapasite çalışırsa fabrika yılda 500 bin araç üretebilecek. Bu, şirketin Alman rakibi Volkswagen'ın 2021'de dünya genelinde sattığı 450 bin elektrik bataryalı araçtan daha yüksek bir sayı olduğu için şirket için önemli.

Şu an için Volkswagen, Avrupa'daki elektrikli araç pazarının yüzde 25'ini elinde tutarak lider olmaya devam ediyor; Tesla'nın Avrupa pazarındaki payı yüzde 13.

Merakla bekleniyordu... Elon Musk böyle duyurdu İlke imza attı

Musk, üretimi artırmanın, fabrikanın inşasının sürdüğü iki yıldan daha uzun zaman alacağını açıkladı. Tesla, uzun süren lisans sorunlarının ardından 4 Mart'ta yerel yönetimden üretimin başlaması için izin almıştı. Yerel yönetim, su kullanımı ve hava kirliliği gibi bazı konularda standartları tutturamadığını söyleyerek fabrikanın açılışı için sekiz ay boyunca lisans vermemişti.

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