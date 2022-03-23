Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

El Erian'dan yatırım tavsiyesi! İşte kritik öneriler

#Enflasyon#Piyasa#Hisse Senedi
El Eriandan yatırım tavsiyesi İşte kritik öneriler

Allianz Başekonomisti Muhammed El Erian, küresel stagflasyon beklediğini ve bunun öncesinde de yatırım kararlarında değişiklik yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar koronavirüs pandemisinin etkilerini üzerinden atmaya çalışırken bıraktığı enflasyon etkisinden de kurtulmak için mücadele veriyor. Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş da ekonomileri derinden etkilemeye başladı.

Allianz Başekonomisti Muhammed El Erian bu gibi durumlarda nasıl davranılması gerektiğine dair anekdot paylaştı.

Erian, 12 aylık sürede yatırım yapılacaksa hisse senedinden çıkışların gerçekleşmesine inandığını söyledi. Erian "Hisse senedi piyasası henüz küresel stagflasyonu fiyatlamadı. Yatırımcılara çıkmaları için iyi bir fırsat sunuyor" dedi.

Gözden Kaçmasın

Arjantinden güçlü faiz artışıArjantin'den güçlü faiz artışıHaberi Görüntüle

Bloomberg'e konuşan Erian "Eğer 12 aylık vadeye bakarak yatırım yapacak olsam, elimdeki hisse senetlerini azaltırdım. Paranın bir kısmını çekerdim, piyasa şu an çıkmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. İleride neler olacağına dair piyasada bir hareketlilik yok" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

FED'E ŞAŞIRMADI

Fed'in 3 yıl sonra faiz artırması ile hisse senetlerinin güçlü duruşunu sürdürdüğünü söyleyen Erian "Hisse senedinden nakite geçmenin yüksek enflasyon ortamında negatif getiri olarak görüldüğü, tahvillerde bir düzeltmenin yaşandığı ortamda varlık yöneticilerinin hissede kalmayı ve pozisyon artırmayı tercih ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Gözden Kaçmasın

Yetim büyüdü oligark olduYetim büyüdü oligark olduHaberi Görüntüle

KÜRESEL STAGFLASYON UYARISI

Erian "Küresel stagflasyon görmeye doğru ilerliyoruz. Hisse senetleri bu durumu fiyatlamadı, piyasada göreceli düşünme tutumu devam ediyor" dedi.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Küresel çapta enflasyonun hızlı yükseliş yaşaması yatırım kararları almakta ve yatırım yapmakta da zorluk yaratıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş üretim, lojistik gibi konularda sorunlar yaratırken Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine dair umut ışığı olmaması da piyasalarda olumsuzluğu körüklüyor. Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararları ekonomisini çökertmek üzereyken yeni yaptırımların da gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

Dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinden olan Rusya'dan petrol alınamaması nedeniyle arz sorunu ortaya çıkmış, petrol fiyatları tarihi zirvelerine yaklaşmıştı.

Gözden Kaçmasın

Resmi Gazetede yayımlandı Kur korumalı mevduat sisteminde düzenlemeResmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde düzenlemeHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Enflasyon#Piyasa#Hisse Senedi

BAKMADAN GEÇME!

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu