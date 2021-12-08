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Borsa güne tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı

#Borsa İstanbul#BIST 100 Endeksi#Son Dakika
Borsa güne tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı

Güne yüzde 0,45 artışla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.997,15 puanı gördü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak başladı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Borsa İstanbul, 1.997,15 puanı gördü. 

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BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşıdı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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YATIRIMCILARIN ODAĞINDA ECB VE ABD

Analistler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını bugün takip edecek ve  ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerini inceleyecek. Aynı zamanda analistlerin odasında Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı yer alırken Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığı da ifade ediliyor. 

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#Borsa İstanbul#BIST 100 Endeksi#Son Dakika

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