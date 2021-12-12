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Bollaştı... Fiyatı 250 TL'den 90'a düştü

#Kofana Balığı#Balık Fiyatları#Balık
Bollaştı... Fiyatı 250 TLden 90a düştü

Son günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak denizlerde kofana balığında bolluk yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kilosu 250 ile 300 TL arasında seyreden kofananın balık tezgahlarındaki fiyatı 90 TL’ye kadar düştü.

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Yurt genelindeki hava şartlarına bağlı olarak son günlerde denizlerde kofana balığında bolluk yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kilosu 250 TL ile 300 TL arasında seyreden kofananın fiyatı 90 TL'ye kadar düştü.

Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan'a akın eden vatandaşlar, kofana balığı satın aldı. Seneler sonra ilk kez büyük kofana balıklarının denizlerde görüldüğünü söyleyen balıkçı Kenan Balcı, “Senelerdir böyle bol değildi. 2021 balığın bolluk yılı oldu. Hamsiden çinekopa, şimdi ise lüferin dedesi kofana bolluğu yaşıyoruz. Her bir kofana 5 ile 10 kilo arasında değişiyor. Denizin derinliklerinden yok dedikleri balık piyasaya çıktı. Hava değişimleri balıkları etkiliyor. Bazen balık derin sulara gidebiliyor. Senelerdir derin suda olan kofana ortaya çıktı. Çinekop ailesinden bu balık. Çinekop 50 gram, bu 10 kiloya kadar çıkabiliyor. Geçen hafta 250 ile 300 TL arasında fiyatı değişen balık, bu hafta 90 TL'ye kadar düştü” dedi.

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Balık alışverişine gelen Yonca Baysal, kofananın bol olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Lüferin dedesidir kendisi. Omega-3 açısından çok zengindir. Biz de bu yüzden geldik. Ben doktorum, tavsiye ediyorum. Fiyatları da uygun buldum” ifadelerini kullandı.

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Çocuğuyla balık almaya gelen bir diğer vatandaş ise mevsiminde balık tüketmenin önemli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Kenan abimiz sağ olsun bu konuda tüm İstanbul'a hizmet veriyor. Ben bugüne kadar böyle büyük kofana görmemiştim açıkçası” şeklinde konuştu.

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#Kofana Balığı#Balık Fiyatları#Balık

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