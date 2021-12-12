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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık

12 Aralık 2021

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.

Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...

Önyargı oluşturmayan, sevdiren...

Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.

*

TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:

*

“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”

*

Muhalefet sıralarından şöyle sesler işitildi:

*

“Sayın Bakan! İçeriye almamazlık yapmazsınız değil mi?”

*

Bakan Nebati’nin buna karşı verdiği cevap, şeker gibiydi:

*

“Tatlımız var, meyvemiz bol.”

Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık

*

İşte budur abi.

Bu kadardır.

*

Bu yaklaşım, bu üslup, bu tutum, bu dil...

Baltaları gömdürür, sıkılı yumrukları gevşetir, sertlik yanlılarının gardını düşürür, cepheleşme illetinden beslenenleri azıksız bırakır.

*

Nitekim Bakan Nebati’nin konuşması, anında karşılık buldu.

Bakan Nebati’nin konuşmasından sonra söz alan muhalefet temsilcileri, üslup için teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

*

Ne yalan söyleyeyim.

Ben siyasetin böyle yapılanını seviyorum.

*

Sevdiğim ve özlediğim siyaset yapma biçiminden şahane bir örnek sunduğu için Bakan Nebati’ye bin teşekkür. 

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Asgari ücret psikolojisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Aralık 2021
3 BİN 100 LİRA: Memnuniyetsizlik artı moral bozukluğunun tetiklenmesi sonucu doğabilecek bir tepkiselliğe yol açar.

- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.

*



- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.

*

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Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2021
“Ne diyon lan sen” diye kürsüye doğru yürürken... Dışarıdan kendinize şöyle bir bakmayı deneyin. Durma ihtimaliniz artacaktır.

En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.

Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.

*

Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.

*

Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

AH SERGEN YALÇIN AH

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Altın Kelebek’te ne oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Aralık 2021
Şunlar oldu:

Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.

Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.

Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.

Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.

Başarının hakkı teslim edildi.

Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.

Altın Kelebek

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Vurun kardaşlar vurun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2021
Barolar seçimini kazanan delegeler, zafer coşkusu içinde marş söylediler.

 

Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:

*

“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”

*

Barolar Birliği’nin yolu...

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E ama Erdoğan haksız mı birader?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2021
Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en önemli kazanımlardan biridir Türk kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması...

Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.

Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:

*

“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”

*

Bu cümleden yola çıkarak...

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İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Aralık 2021
Dün gazetelerde köşe yazılarını okurken...

İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:

*

- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.

*

- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.

*

Bunlar gerçek mi abi?

Hakikaten de böyle mi?

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Şahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce... Meydan okuyan ve herkesi çok şaşırtan bir hamle yapmıştı.

“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.

*

Taraftarları coşmuştu.



“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”

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Öncelikle kestane balının diyarından selamlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Aralık 2021
Son günlerde herkesin dilinde bu selamlama.

“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.

Ve hemencecik buldum!

Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.

Stüdyoda esip savuruyor.

Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.

*

Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.

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Kurtar beni Bülent Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Aralık 2021
Hakkında yazdığım eleştirilere cevap verdi Bülent Arınç. Uzun, upuzun metnin bir yerinde bana şöyle seslenmiş: “Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter’e dahi acıyorum.” Hemen kedim Sekter’e dönüp sordum: “Ne diyorsun buna?” Kedim Sekter, hiç ama hiç beklemediğim bir cevap vermesin mi? Yüzüne her şeyi göze almışlara özgü bir ifade kondurup “Kusura bakma ama adam haklı” demesin mi? Bu apaçık nankörlük karşısında çok bozuldum. Öfkeyle zıpladım: “Nasıl haklı ya? Bunu nasıl dersin? Şunca zamanlık yaşanmışlıklar var.” Sekter de bunun üzerine aşağıdaki yazıyı kaleme aldı. Noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.

Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.

Çok şükür, çok şükür!

Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:

Bülent Arınç!

O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...

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Aldıklarını buldukları sananlar hizbi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Kasım 2021
“Aldıklarını buldukları sananlar” diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var.

Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.

*

Kimdir bunlar?



Mesela

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Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2021
İslami literatüre azıcık egemen olan herkesin kolayca bilebileceği bir hadis vardır:

“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.

*

Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.

*

Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...


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Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Kasım 2021
İddialar korkunç... Söylenenler felaket... Haberler kan dondurucu...

- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.

- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.

- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.

*

Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...

Yeni soruları da gündeme getiriyor:

*

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Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2021
Genco Erkal yargılanıyor. Adliye koridorlarındaydı dün.

Gerekçe?

Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.

Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.

Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.

Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.

*

Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “

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Soğan ekmek yerlermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Kasım 2021
İktidar milletvekillerinden biri çıkmış...

“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.

*

Bir başkası ise çıkmış...

“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.

*

İddia ediyorum:

Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...

Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.

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PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2021
CHP’li Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye şu tavsiyede bulunmuş:

 

“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”

*

Minimize etmenin anlamı şudur:



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Gelin, helalleşelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2021
“Birazdan döneceğim sana” deyip de bir türlü dönmediklerim...

 

- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...

*

- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...

*

- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...

*

- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...

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Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2021
Benim gözümde Durmuş Yılmaz...

- Ciddiye alınacak bir adamdı.

- Bir ağırlığı vardı.

- Söylediği söz bir değer taşırdı.

*

Ve fakat...


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Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2021
10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.

Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.

*

Çünkü böyle bir mesele vardı.

Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.

*

10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.

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Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2021
Kemal Bey, helalleşmeye çok hevesli ve arzuluymuş gibi görünüyor.

Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.

*

Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.

Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?

Mesela...

Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?

Ne yani?

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