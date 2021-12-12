Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık

- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
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- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
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En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
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Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
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Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
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Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
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“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
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Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
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- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
Muhalefet sıralarından şöyle sesler işitildi:
*
“Sayın Bakan! İçeriye almamazlık yapmazsınız değil mi?”
*
Bakan Nebati’nin buna karşı verdiği cevap, şeker gibiydi:
*
“Tatlımız var, meyvemiz bol.”
*
İşte budur abi.
Bu kadardır.
*
Bu yaklaşım, bu üslup, bu tutum, bu dil...
Baltaları gömdürür, sıkılı yumrukları gevşetir, sertlik yanlılarının gardını düşürür, cepheleşme illetinden beslenenleri azıksız bırakır.
*
Nitekim Bakan Nebati’nin konuşması, anında karşılık buldu.
Bakan Nebati’nin konuşmasından sonra söz alan muhalefet temsilcileri, üslup için teşekkür etmeyi ihmal etmediler.
*
Ne yalan söyleyeyim.
Ben siyasetin böyle yapılanını seviyorum.
*
Sevdiğim ve özlediğim siyaset yapma biçiminden şahane bir örnek sunduğu için Bakan Nebati’ye bin teşekkür.