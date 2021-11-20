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Bitcoin elektrik canavarına dönüştü

#Bitcoin#Kripto Para#Elektrik
Bitcoin elektrik canavarına dönüştü

Bitcoin madenciliği yıllık 120 teravat elektrik tüketimine neden oluyor. Bitcoin'in madenciliğinin elektrik tüketimi ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığında kripto para, bütün ülkeler arasında en çok elektrik tüketenler listesinden 32. sırada yer alıyor.

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Kripto para birimi Bitcoin, yıllık tükettiği 120 teravat elektrik ile Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor.

New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams'ın ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını açıklaması ile birlikte kripto paraların geleceği yeniden gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı. Maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kripto para sektörünün merkezi" haline getirme niyetine dikkati çeken Adams'ın bu adımı, Bitcoin madenciliğinin tükettiği elektrik sebebiyle eleştirilere neden oluyor.

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AA muhabirinin Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde ettiği verilere göre, Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 120 teravat elektrik tüketiyor. Verilere göre, altın araştırmaları için tüketilen elektrik miktarı ise yıllık 131 teravat olarak gerçekleşiyor.

Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığında ise kripto para, bütün ülkeler arasında en çok elektrik tüketenler listesinden 32. sırada yer alıyor. Listede ilk sırada 6 bin 875 teravat yıllık elektrik tüketimi ile Çin yer alıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ise Türkiye'de 2020'de 290 teravat elektrik tüketimi gerçekleşti. Verilere göre Bitcoin'in elektrik tüketimi Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41'ne denk düşüyor.

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BİTCOİN NEDEN YÜKSEK ENERJİ TÜKETİYOR?

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.

KORONAVİRÜS İLE BİRLİKTE KRİPTO PARA SAYISI YÜZDE 168 ARTTI

Sınırlı bir para anlayışı ile Satoshi Nakamoto tarafından hayata geçirilen Bitcoin projesinde en fazla 21 milyon Bitcoin çıkarılabilecek. Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, şu ana kadar 18,8 milyondan fazla Bitcoin çıkarılırken, yaklaşık 2,1 milyon Bitcoin ise madenciler tarafından çıkarılmayı bekleniyor.

Kasım 2021 itibarıyla piyasada 7 bin 557 kripto para bulunurken, tepede bulunan 20 kripto para toplam piyasanın yüzde 90'ınını domine ediyor. Koronavirüs salgını öncesine denk gelen Kasım 2019'da 2 bin 817 kripto para bulunurken, salgın sonrası kripto para sayısı yüzde 168 artarak büyük bir sıçrama yapmış oldu.

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#Bitcoin#Kripto Para#Elektrik

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