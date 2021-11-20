Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk Ticaret Bankası geri dönüyor

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Türk Ticaret Bankası yeniden ticari faaliyetlerini devam ettirecek. 1913 yılında Adapazarı'nda kurulan ve 4 defa unvan değiştiren Türk Ticaret Bankası BDDK'nın kararıyla yeniden faaliyet göstermeye başlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.

Bundan sonraki süreçte banka şubeleşme aşamasına geçecek ve bankacılık faaliyetlerini devam ettirecek.

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1913 YILINDA KURULMUŞTU

Adapazarı'nda 1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyete başlayan banka 1924 yılında hayatına Anonim Şirket olarak devam etti. 1928 yılında unvan değiştiren banka Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye dönüştürüldü. 1937 yılında ise bugünkü adını alarak ticari faaliyetini sürdürdü.

9 Ağustos 2002 tarihinde ise banka için tasfiye kararı verildi.