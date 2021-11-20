Neşe KARANFİL
Ev alacaklar dikkat! İşte 'sıfır konuta faiz indirimi'nin detayları
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a indi. Böylece 500 bin lira kredi çekilmesi halinde vatandaşın toplam ödemesi 39 bin 638 lira daha az olacak. Sıfır ev almak için 1.5 milyon lira kredi çekenlerin toplam ödemesi de 67 bin lira düşecek.
Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a düşürdü.
Kamu bankalarında indirim başlamadan önce 1 milyon liranın altında genellikle uygulanan faiz alan yüzde 1.37, 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarındaydı. Kamu bankaları kredi faizlerindeki ilk indirimleri 25 Ekim tarihinde yapmıştı. Konut kredileri faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34’e düşürülmüştü.
ORTALAMA FAİZDE DURUM NE OLDU?
Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayından itibaren politika faizinde 4 puanlık indirim yaptı. Merkez Bankası’nın bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz verilerine göre ticari kredilerde ortalama faiz 3 Eylül tarihinde yüzde 21.62 civarındaydı.
Konut kredilerinde ise 3 Eylül tarihinde yüzde 17.88 olan ortalama faiz, 24 Eylül’de yüzde 17.91, 22 Ekim’de yüzde 17.95, 29 Ekim’de yüzde 17.53, 5 Kasım’da yüzde 17.23 ve 12 Kasım’da da yüzde 17.14 seviyesine gerileyebildi. Ticari kredile faizlerinde gerileme gözlenirken, konut kredilerinde sınırlı kaldı.
1 MİLYON TL ALTI İÇİN TAKSİTLER
1 milyon lira altı konutlar için kredi faizi yüzde 1.29’du. 500 bin lira kredi çekilmesi halinde 120 ay vadeyle aylık taksit ödemesi 8 bin 214 liraya denk geliyordu. Geri ödenecek toplam tutar 985 bin 721 lira olacaktı. Sıfır konutlar için kamu bankaları kredi faizini yüzde 1.20’ye çekti.
Bu durumda 500 bin liralık bir kredi için aylık taksit 7 bin 884 lira gerileyecek ve ödenecek toplam tutar da 946 bin 83 liraya düşecek. Toplam geri ödenecek tutar 39 bin 638 lira daha az olacak.
100 bin lira kredi çekmek istenildiğinde kredi faizi yüzde 1.29’ken 120 ay vadede aylık taksit olarak bin 642 lira ödeyecekti. Geri ödenecek toplam tutar ise 197 bin 144 liraydı. Faizin düşürülmesiyle taksit tutarı bin 577 lira, geri ödenecek toplam tutar da 189 bin 217 lira olacak. Böylece geri ödenecek toplam tutar 7 bin 927 lira azalacak.
1 MİLYON TL ÜSTÜ İÇİN TAKSİTLER
Kamu bankaları 1 milyon lira ve üstünde konut kredisi faizi olarak yüzde 1.34 faiz uyguluyordu. Sıfır ev almak için 1.5 milyon lira kredi 120 ay vadeyle çekildiğinde aylık taksit 25 bin 201 lira, geri ödenecek tutar da 3 milyon 24 bin lira olacaktı.
'SIRA ÖZEL BANKALARDA'
Konut kredi faizindeki indirimi değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarında indirim yapmasına kamu bankalarının destek vermesini bekliyorduk ve bu adımının piyasa için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Asıl önemli beklentimiz özel bankaların da bu adıma ayak uydurması.
Kamu bankalarının 1 puanlık indirimi rakamsal olarak çok büyük bir tutar olmayabilir. Önemli olan tüm finans sektörünün el ve güç birliği yaparak enflasyon ve yüksek faizle mücadele edildiğini göstermesidir. Özel bankaların da faiz indirimine gitmesi, kredi kullanmak isteyenlere olumlu bir mesaj verecektir ve belirsizliğin ortadan kalkacağına dair umutları artıracaktır” dedi.