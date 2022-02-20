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Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi

#Birleşik Arap Emirlikleri#İhracat#Ekonomianasayfamanşet
Birleşik Arap Emirliklerine 4 milyar dolarlık ihracat hedefi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri, ihracat rakamlarına da yansıyor. Türkiye, 2020 yılında 1 milyar 879 milyon dolar ihracat yaptığı BAE’ye 2021 yılında yüzde 66’lık artışla 3 milyar 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türk ihracatçısı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.

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Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ihracatın 2022 yılında da artmaya devam ettiği bilgisini paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Ocak ayında BAE’ye ihracatımız yüzde 11’lik artışla 192 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ihracatı ise yüzde 40’lık artışla 12,8 milyon dolardan 18 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin BAE’ne ihracat hedefi 2022 yılında 4 milyar dolara ulaşmak” diye konuştu.

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TÜRK LEZZETLERİNİN TANITIMI YAPILDI

Türk ihracatçıları olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı artırmak, Türk ürünlerini tanıtmak için 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 tarihler arasında Dubai’de düzenlenecek olan EXPO Dubai Fuarı’nda Türk Milli Günü’nde Türk lezzetlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Er, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Türk Milli Günü kapsamında, Ege İhracatçı Birlikleri olarak ziyaretçilere Ege Bölgesinin en önemli ihraç ürünlerinden olan kuru meyve, zeytinyağı, defne, kekik ve biberiye dağıtımı yaptık. Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda katılan folklor ekibi, Ege Bölgesinin önemli halk oyunlarını sergiledi. Türk Milli Günü’nde hem ihraç ürünlerimizle, hem de kültürümüzle yerimizi aldık.”

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"İHRACATIMIZI ARTIRACAK BİR İKLİM SÖZ KONUSU"

Expo Dubai ile eş zamanlı olarak 13-17 Şubat tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük gıda fuarlarından Gulfood Dubai Fuarı’nda, Türkiye’den 150’den fazla firmanın katılarak Türk lezzetlerini tanıttığını da ekleyen Er, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Gulfood Dubai Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu kapsamında Türkiye standında Türk lezzetlerini tanıtmak ve ihracatını artırmak amacıyla kuru meyve, zeytinyağı, defne ve kekik gibi önemli tarımsal ihraç ürünlerini sergileyerek tadım etkinlikleri gerçekleştirdik. İki ülke arasında olumlu seyreden siyasi ilişkilerin de desteğiyle bu ülkeye ihracatımızı artıracak bir iklim söz konusu. Türk ihracatçıları olarak BAE’ye ihracatımızı artırmak için tanıtım etkinliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Türk Milli Günü ve Gulfood Fuarı’na Ege İhracatçı Birliklerini temsilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Başkan Yardımcısı Kadri Gündeş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Muhammet Öztürk ve Moiz Hemsi, Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Lütfi Özsoy, Denetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel, Ege Kuru Meyve ve Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Eli Alharal ve Ahmet Bilge Göksan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, Yönetim Kurulu üyeleri Sadık Demircan, Martin Sanford, Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Denetim Kurulu Üyesi Aydın Yıldırım katıldı.

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#Birleşik Arap Emirlikleri#İhracat#Ekonomianasayfamanşet

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