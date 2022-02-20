Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Ons altın geride kalan haftayı yükselişle tamamladı. Jeopolitik risklerin artarak devam ettiği haftada ons altın 1900 dolar bandını geçti ancak bu seviyede kalıcı olamadı.

Pazartesi günü en yüksek 1874 en düşük ise 1850 dolar seviyelerinin gören ons altın gün sonunda 1871 dolar değerini aldı.

Salı günü ise ons altın haftanın en düşük seviyesine çekildiği gün oldu. Gün içerisinde en düşük 1844 dolar, en yüksek se 1879 doları gören ons altın kapanışta 1852 dolar oldu.

Hafta ortasına gelindiğinde ons altın yönünü tekrar yukarı doğru çevirdi. Çarşamba günü en düşük 1850 dolar en yüksek ise 1872 dolar seviyesine çıkan ons altın kapanışı da 1872 dolardan yaptı.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ 1900 DOLARI GEÇTİ

Değerli maden yükselişini perşembe gününde de sürdürdü. Ons altın. en düşük 1867 doları en yüksek 1901 doları gördüğü perşembe gününü sonunda 1898 dolar seviyesine çekildi.

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Haftanın son günü 1900 sınırının üzerine çıkan ons altın perşembe gününde olduğu gibi bu seviyede tutunamadı. Ons altın 1886 dolar ile 1902 dolar arasında dalgalı bir seyir izlediği cuma gününü 1895 dolardan kapattı.

Kapanış değerleri dikkate alındığında ons altın haftayı yüzde 1.28 artışla tamamlamış oldu.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ ETKİLİ OLUYOR

Ons altının güçlü kalmasında en önemli neden Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim. Yatırımcılar tarafından artan jeopolitik riskler döneminde güvenli liman olarak görülen ons altın Karadeniz’de çıkması muhtemel bir çatışma nedeniyle güçlü seyrine devam ediyor. Altın fiyatlarında takip edilecek en önemli gündem maddesi olarak Rusya-Ukrayna gerilimi gösteriliyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Ons altından yaşanan güçlü seyrin etkisiyle gram altın da haftayı yükselişle tamamladı. Pazartesi günü 803 TL ile 819 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın 818 TL seviyesinde günü tamamladı.

Gram altın salı günü en yüksek 824 TL seviyesini görse de kapanışta bir miktar değer kaybetti. Aynı gün içerisinde en düşük 808 TL olan gram altın gün sonunda 810 TL değerini aldı.

Hafta ortasından itibaren kazançlarını artıran gram altın, 808 TL ile 820 TL arasında dalgalandıktan sonra 818 TL'den kapanışı yaptı.

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Gram altın perşembe günü de yükselişini sürdürdü. Gün içerisinde en yüksek 830 TL olan gram altın, en düşük 816 TL'yi gördükten sonra 828 TL seviyesinde günü tamamladı.

Yükseliş trendini haftanın son gününe de taşıyan gram altın cuma günü 834 TL'ye kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 821 TL olan gram altın, haftayı 831 TL'den tamamladı.

Kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın geride kalan haftada yüzde 1.58 yükselmiş oldu.

KRİPTO PARALAR DÜŞÜYOR

Kripto para piyasaları dünyada yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Önde gelen kripto para birimlerinde sert düşüler yaşanıyor.

En yüksek hacimli kripto para Bitcoin son 7 günde yüzde 8'İn üzerinde değer kaybetti. Kripto para son 24 saatte de yüzde 4'e yakın değer kaybederek 40 bin dolar seviyesinden de uzaklaşarak 38 bin 800 dolar bandında seyrediyor.

ETHEREUM

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Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da da durum aynı. Ethereum son bir haftada yüzde 9.8 oranında değer kaybetti. Ethereum'da son 24 saatte yaşanan değer kaybı ise yüzde 6'nın üzerinde. Kripto para 2 bin 600 doların hemen üzerinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Dördüncü sırada bulunan Binance Coin de kayıp yaşayan kripto paralardan. Binance Coin son 7 günde yüzde 6.2, son 24 saatte ise yüzde 6.6 değer kaybederek 379 dolar değerini aldı.

CARDANO

Cardano'da yaşanan değer kaybı ise son bir haftada yüzde 11'e yaklaştı. Son 24 saatte de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybeden Cardano 0.94 dolar seviyesinde bulunuyor.

SOLANA

Önde gelen kripto paralardan biri olan Solana'da yaşana değer kaybı ise son bir haftada yüzde 10'nun üzerine çıktı. Solana son 24 saatte de yüzde 6.2 değer kaybederek 86 dolar seviyesine düştü.

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KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün en önemli sebebi Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim. Piyasalar yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Artan gerilim kripto paraların düşmesinde en önemli sebep.

Bunun yanında ABD Başkanı Joe Biden yeni haftada çeşitli devlet kripto para birimleri ve Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ni (CBDC) yakından incelemeye yönlendiren bir genelge yayınlayabilir. Bu da kripto para piyasalarında yakından takip edilen konuların başında geliyor.