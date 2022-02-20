Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
Beşiktaş - Altay maçına damga vuran penaltı tartışması Deniz Çoban yorumladıBeşiktaş - Altay maçına damga vuran penaltı tartışması! Deniz Çoban yorumladı#Beşiktaş-Altay
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
FETÖnün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü FETÖ'nün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü#Fetö
Teleçakalla nasıl konuşmak lazımTeleçakalla nasıl konuşmak lazım#Teleçakal
Savcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeliSavcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeli#Osman Karatoprak
Kara Kıta’ya kırmızı Türk kurdelesi Erdoğan Afrika turuna çıkıyorKara Kıta’ya kırmızı Türk kurdelesi! Erdoğan Afrika turuna çıkıyor#Dakar Olimpik Stadyumu
1,5 sürmüş Milyonlar buhar oldu...1,5 sürmüş! Milyonlar buhar oldu...#Prof. Dr. Erdener Yurtcan
Putin’den nükleer gözdağıPutin’den nükleer gözdağı!#Rusya
Galibiyete rağmen Önder Karaveliye seslendi 1-0 öne geçtiğinde...Galibiyete rağmen Önder Karaveli'ye seslendi! '1-0 öne geçtiğinde...'#Beşiktaş
Burak Denizi taşıdığı çanta ele verdi...Doğum gününde ortaya çıktıBurak Deniz'i taşıdığı çanta ele verdi...Doğum gününde ortaya çıktı#Burak Deniz
Vural Gökçaylının hüzünlü vedası... Hastalığını sakladı, cenaze töreni istemediVural Gökçaylı'nın hüzünlü vedası... Hastalığını sakladı, cenaze töreni istemedi #Vural Gökçaylı
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı. #Kibariye
Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğuAfgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu#Afganistan
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü

#Fetö#Yusuf Bekmezci#İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
FETÖnün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi.

Gözden Kaçmasın

Savcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeliSavcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeliHaberi Görüntüle

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bekmezci, örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il- bölge- ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtiliyordu.

Gözden Kaçmasın

Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fetö#Yusuf Bekmezci#İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle