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Binance'a fatura kesildi: 4 milyar dolar

Güncelleme Tarihi:

#Binance#Kripto Para#ABD
Binancea fatura kesildi: 4 milyar dolar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 08:24

Kripto para borsası devi Binance'a ABD'deki soruşturma nedeniyle 4 milyar dolarlık fatura kesildi.

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ABD Adalet Bakanlığı dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den 4 milyar dolar istiyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Binance'ın kara para aklama, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmanın kapanması için 4 milyar dolar talep edildi.

4 milyar dolarlık ödemenin yapılması halinde Binance ABD'de faaliyetlerine devam edebilecek.

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ÖDEME YAPILMAZSA CZ SUÇLAMALARLA KARŞILAŞABİLİR

Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması da gündeme geldi. Binance ve Zhao'nun uzlaşmaya varıp varmayacağı bilinmiyor.

5 YILDIR ABD'NİN RADARINDA

Binance yaklaşık 5 yıldır ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına girdi. Federal savcılar Binance'ın kara para aklamayı önleme politikaları ve CEO Changpeng Zhao'nun 2020 yılında yaptığı iç yazışmaları bakanlık tarafından talep edildiği öne sürülüyor.

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RUSLARI YAPTIRIMDAN MI KORUDU?

Binance'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rus kullanıcıların uluslararası yaptırımlardan kaçmasına izin verdiği iddiaları da soruşturuluyor.

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#Binance#Kripto Para#ABD

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