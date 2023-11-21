Konut fiyatları geriliyor! İşte düşük kredi faiziyle ödeme tutarları...

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Türkiye’de konuta yatırım yapmak gelenek haline dönüştü. Önceden değerini koruduğu ve kira getirisi için alınan konutlar şimdi yüksek kiralar nedeniyle kira ödememek için alınmaya başlandı.

Küçük birikimi olanlar kredi kullanarak konut alırken yatırıma yönelecek parası olanlar ise peşin alımları tercih ediyor.

Yapılan son düzenleme ile ikinci evini almak isteyenlere alınacak konutun sadece yüzde 22,5’i kadar kredi çıkıyor ve geri kalan kısmını peşin ödemesi gerekiyor. Bunun yanında kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle konut satışlarında durgunluk yaşanmaya başladı. Bu durum da konut piyasasında oluşan balonu bir miktar azalttı ve fiyatlar mecburen düşmeye başladı.

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YÜKSEK KİRALAR ÖDEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Büyükşehirlerde yatırım amaçlı şehir merkezine uzak olan lokasyonlarda 1+1, 2+1, 10 yaşına kadar site içerisindeki konutlar 1.5 milyon liraya kadar alınabiliyor. Yüksek faizli kredilerin ödenmesine de yardımcı olan kiralar ise ortalama 8.5-10 bin lira arasında değişiyor. Site içinde olmayan konutlara daha uygun fiyatlarla da erişilebiliyor.

KREDİ FAİZLERİ NE KADAR?

Konut kredi faizleri yüzde 3 civarından başlayıp bankalara göre değişkenlik gösterebiliyor. 1 milyon liralık konut için 500 bin lira kredi çekildiğinde yüzde 3 faiz oranıyla aylık ödemesi 15 bin 400 lira olurken toplam geri ödeme 120 ayın sonunda 1.8 milyona ulaşıyor.

1 milyon lira kredi 120 ay vade ile çekildiğinde aylık ödeme 31 bin liraya çıkarken toplam geri ödemesi 3.7 milyon oluyor.

YÜKSEK FAİZLİ KREDİ DÜŞÜK FAİZDEN YAPILANDIRILIR MI?

Kredi yapılandırması gibi bir durum uzun yıllardır ülkemizde gerçekleşmiyor. Yüksek faizli olarak kredi kullanan herkesin umudu olan yapılandırma kampanyası beklentisi olmadığı için kredi kullanırken ödeme imkanlarınızı iyi ayarlamanız gerekiyor. Günümüz ortamında kredi faizleri ve enflasyon yüksekken konut fiyatlarının bir miktar gerilemiş olması yatırımcılar için fırsat sağlayabilir.

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KREDİ KAMPANYASIYLA DURUM NE OLUYOR?

Hükümetin konut kredisi kampanyasının detayları ortaya çıkmıştı. Beklentiler 180 ay vade ve yüzde 1,20 oranında faizle konut kredisi verilmesi olarak oluştu.

Bu durumda 500 bin lira için 180 ayda aylık 6800 lira ödenecekken toplamda 1 milyon 222 bin lira geri ödenmiş oluyor. Yıllık faiz oranı da yüzde 15,38'e denk geliyor.

750 bin lira için ise aylık ödeme 10 bin 190 lira, toplam geri ödeme 1.8 milyon lira olarak ortaya çıkıyor.

1 milyon lira kredi için de aylık ödeme 13 bin 600 lira olurken toplam geri ödeme 2.4 milyon lira oluyor.

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VADE UZADIKÇA ÖDEME KOLAYLAŞIYOR

Enflasyonist ortamda uzun vadeli kredi kullanmak ödeme imkanı açısından büyük avantaj sağlıyor. Uzun yıllar sonra ödenecek taksit tutarı konutların aidat paralarına eşdeğer hale gelecek kadar etkisiz hale geliyor. Bunun yanında alınan konutun fiyatı da enflasyona göre yükseldiği için kullanılan kredinin toplam geri ödeme tutarı da korkutucu olmaktan uzaklaşıyor.

TÜRKİYE’DE KONUT HER ZAMAN DEĞERLİ

Ülkemizde konuta olan ilgi alınan önlemler ve yüksek faiz ortamında düşük kalsa da artan kiralar, yeni ve sağlam konuta erişiminin zorlaşmasından dolayı fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor. 3 yıl öncesinde 500 bin liraya alınan konutlar günümüzde 5 milyon lira civarında satışa çıkartılıyor. Kiralar 3 yıl önce 2-3 bin lirayken günümüzde 15-20 bin lira aralığında değişebiliyor.

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Sabit gelirlere nazaran çok daha hızlı artan konut fiyatları nedeniyle vatandaşlar hem barınma hem de barınma amacıyla konuta olan ilgisini sürdürüyor.

SOSYAL DURUMLAR DA ETKİLİYOR

Konut arzı ve talep birbirini karşılamıyor. Evlenme, boşanma, üniversite öğrencileri, ailesinden ayrılıp tek yaşayanlar, sağlam konutta yaşamak için evini değiştirenler vb… durumlara sahip olanlar konut talebini artırıyor. Bu kişiler konut alamıyorsa kiralama yöntemini seçiyor ve bu sefer de yine az olan kiralık konutların fiyatları hızla yükseliyor. İstanbul’da yeni yapı olup 2+1 olan dairelerde kiralar yaklaşık 10 bin liradan başlayıp lokasyonuna göre yükseliş gösterebiliyor.

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