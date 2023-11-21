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SEC'ten Kraken'e suçlama: Uygun kayıt tutulmuyor

Güncelleme Tarihi:

#SEC#Kraken#Soruşturma
SECten Krakene suçlama: Uygun kayıt tutulmuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 08:07

ABD sermaye piyasası otoritesi SEC, kripto para borsası Kraken'i menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçladı.

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ABD'de kripto para borsalarına karşı sert tutum devam ediyor. Binance ile başlayan soruşturmalar Kraken'e de sıçradı.

ABD sermaye piyasası otoritesi SEC, kripto para borsası olan Kraken'i menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğine dair suçlama ile gündeme geldi.

AĞIR SUÇLAMALAR VAR

SEC, Kraken'in müşteri varlıklarını kendi varlıklarıyla karıştırdığını iddia ederken, müşterilerin nakit paralarıyla da masrafların ödendiğini öne sürdü.

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UYGUN KAYIT TUTULMUYOR

SEC'in bir diğer iddiası ise Kraken'in borsa, komisyoncu, bayi veya bir takas kurumu olarak faaliyet gösterdiğini ve bunlara uygun kayıt olmadan faaliyet gösterdiğini de belirtti.

43 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE EDİLDİ

Kraken'in yaptığı işlemlerle 2020 ve 2021 yıllarında toplam olarak alım-satıma dayalı işlemlerden 43 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği iddia edildi.

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KRAKEN "ŞİDDETLİ SAVUNMAYA" GEÇTİ

Kraken ise yaptığı açıklamada, SEC'in iddialarına katılmadıklarını ve şu anki pozisyonlarını şiddetle savunacaklarını duyurdu.

Kraken, SEC'in kripto para borsalarına meydan okuduğunu açıkladı.

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#SEC#Kraken#Soruşturma

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