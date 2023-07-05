Bakanlık açıkladı: 140.9 milyar liralık borç yapılandırıldı

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Tarihin en kapsamlı ve en uzun vadeli borç yapılandırması 3 Temmuz'da sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 3 Temmuz 2023 tarihinde sona eren başvurular neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 648 bin 331 kişi başvurmuştur. Kanun kapsamında 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 TL yapılandırılmıştır. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 TL tahsil edilmiştir" açıklamasını yaptı.
SGK Prim Yapılandırmasıyla vatandaşlarımızla temiz bir sayfa açtık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 5, 2023
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için yanınızda olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/AYy0zDK8BQ