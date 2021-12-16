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Bakan Varank açıkladı! Tacikistan’a vize kısıtlaması kalkıyor

#Mustafa Varank#Tacikistan#Vize
Bakan Varank açıkladı Tacikistan’a vize kısıtlaması kalkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Tacikistan’daki yatırımlarının 26 milyon dolar olduğunu ve bu rakamı 1 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını belirterek, Ocak ayından itibaren Tacikistan’a vize kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Tacik-Türk Yatırım İş Forumu'na katıldı.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir'in de eşlik ettiği toplantıda konuşan Bakan Varank, Tacikistan ile iş hacminin gün geçtikçe arttığını belirterek, ''Tacikistan, Orta Asya’daki önemli bir ticaret ortağımız. 2021 yılının ilk 10 ayında 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaşarak önceki yılı şimdiden geride bıraktık. Pandemi döneminde dahi ticaret hacmimizin artış göstermiş olması bize şunu gösteriyor; sayın cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kolaylıkla ulaşabiliriz. Ancak bunun için safları sıklaştırmamız, karşılıklı yatırımlarımızı arttırmamız gerek. Ülkemizin Tacikistan’daki yatırımları 26 milyon dolar, Tacikistan’dan ülkemize gelen yatırım ise 10 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamlar arzu ettiğimizin çok çok gerisinde. Dolayısıyla daha fazla alanda iş birliği yapmak, ekonomilerimize, halklarımızın refahına daha fazla katkıda bulunmak durumundayız. Bunu da kiminle başaracağız? İşte sizin gibi cesur müteşebbislerimizle. Bugün Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazar neredeyse kalmadı. 81 ilimizin tamamı ihracatçı konumda" dedi.

Bakan Varank açıkladı Tacikistan’a vize kısıtlaması kalkıyor

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'CİDDİ TİCARET POTANSİYELİMİZ VAR'

Toplantı kapsamında Tacikistan ile iş birliği adımlarının atılacağına değinen Bakan Varank, ''Birazdan tekstil, hazır giyim ve moda endüstrilerinde iş birliğinin teşvik edilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Sanayi odamız ve ticaret odamız da bugün yine Tacikistanlı muadilleriyle çeşitli anlaşmalar imzalayacak. İki ülkenin özel sektörlerinden firmalar; inşaattan gıdaya, biyoteknolojiden eczaya kadar geniş bir yelpazede yeni iş birlikleri kuracak. Sağlık alanındaki iş birliğine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Malumunuz, küresel salgın bizlere sağlık sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin önemini tekrar gösterdi. Türkiye, bu dönemde, ilaç ve medikal teknolojiler alanındaki kabiliyetleriyle küresel sağlık ekosisteminin en güçlü aktörlerinden olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu alanda Tacikistan ile ciddi bir ticaret potansiyelimiz var. İnşallah bu ay ilaç ve sağlık teknolojileri alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere görüşmeler yapacağız" diye konuştu.

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TACİKİSTAN'A VİZE KISITLAMASI KALKIYOR

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Bakan Varank, Türkiye ile Tacikistan arasındaki vize kısıtlamasının kaldırılacağını da belirterek, ''Ocak ayından itibaren Tacikistan’a vize kısıtlaması kalkıyor. İnşallah vergi ve lojistik anlamında da karşılıklı olarak atılacak olumlu adımlarla birlikte sizlerin önü daha da açılacak. İşte ticaret hacmimizi bunun gibi adımlarla 1 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Tecrübelerimizi aktararak, yeni iş birliği alanları belirleyerek, yeni pazarlara açılarak bunu başaracağız. İnanıyorum ki siz değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları, yeni yatırım ve projeleriyle bu hedefe kolaylıkla ulaşacağız" dedi.

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Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'in konuşmasının ardından tekstil ve moda endüstrileri mutabakatı imzalandı.

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