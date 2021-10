Bakan Pakdemirli: Gıda güvenliği genel güvenliğin sağlanmasında en önemli faktördür

Haberin Devamı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Bahçelievler’de bulunan konferans merkezinde düzenlendi. Konferansa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin bakanları ve yetkililer katıldı.

Konferansta konuşan Bakan Pakdemirli, "İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam dünyasının ortak sesi olmak amacıyla barış ve kalkınma için birleşmiştir. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslümanlar, ne yazık ki potansiyellerine paralel olarak siyasi etkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değillerdir. İnsanlığın bugünkü gelişmişlik düzeyinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olsa da bugün Müslümanların yaşadığı sorunların sebepleri üzerinde iyi düşünmek gerekir. Aksi takdirde sadece şikayet ederek, sadece konuşarak bir yere varamayız. Hele ki çözümü başkalarından beklersek elde edecek hiçbir şeyimiz yok. İslam medeniyetini hak ettiği yere getirmek Müslümanların sorumluluğundadır. O halde eksiklerimiz üzerine yoğunlaşıp; 1 milyar 700 milyon Müslümanın ve tüm insanlığın sorunlarına çözüm bulacak somut çalışmalar ortaya koymalıyız" dedi.

"DÜNYANIN YAKLAŞIK YÜZDE 10’U AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Bakan Pakdemirli, "Türkiye ile İİT arasındaki ilişki kurulduğu günden bu yana her zaman güçlü olmuş ve önemini günümüze kadar korumuştur. Müslüman ülkelerin ekonomik ve bilimsel kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen İİT’de aktif rol almaktan gurur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi sektörümüz on yılı aşkın süredir gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, iklim değişikliği, doğal afetler ve son olarak da Covid-19 gibi birçok faktörden olumsuz etkileniyor. Dünya, 2030 yılına kadar dünyadaki açlığı ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme taahhütlerini yerine getirme yolunda değil. Somut ve cesur adımlar atmazsak açlık ortadan kalkmaz. Son verilere bakıldığında; Dünyanın yaklaşık yüzde 10’u açlıkla karşı karşıya, yaklaşık her üç kişiden biri yeterli gıdaya ulaşamıyor. Dünyada yetersiz beslenen nüfusun yarıdan fazlası Asya’da (418 milyon) ve üçte birinden fazlası ise Afrika’da (282 milyon) yaşıyor. Rakamlar, çözmemiz gereken daha çok sorun olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"PARANIZIN OLMASI HER ZAMAN YİYECEK ALABİLECEĞİNİZ ANLAMINA GELMEZ"

Pakdemirli şöyle devam etti:

"Gıda güvenliğini sağlamak için yeterli gıda üretimini sağlamak tek başına yeterli değildir. Paranızın olması her zaman yiyecek alabileceğiniz anlamına gelmez. Gıdanın yeterli miktarda üretilebilmesi kadar kolay ulaşılabilir olması da büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliği, ülkelerimizde genel güvenliğin ve refahın sağlanmasında en önemli faktördür. Bir gıda güvenliği sorunu varsa bu tüm ülkelerin sorunu olmalı ve kalıcı çözümler üretmek için İİT ülkeleri olarak birlikte hareket etmeliyiz. Son gelişmeler, gıda güvenliği ve tarım konusundaki sorumluluklarımızın her zamankinden çok daha önemli olduğuna işaret etti. Hepimiz iklim değişikliğinin etkileriyle uğraşmak zorundayız ve küresel gıda krizi kuraklık, sel, orman yangınları nedeniyle çok yakın bir gelecekte kapıyı çalabilir. Ayrıca mevcut sorunlarımızı daha da kötüleştiren pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu zorlukları göz önünde bulundurarak, mevcut gıda sistemini sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmek için ortak çabalarımızı hızlandırmalıyız. Bu nedenle nasıl ürettiğimize, dağıttığımıza, ticaret yaptığımıza ve tükettiğimize bütüncül bir yaklaşımla bakmamız gerekiyor."

"YÜKSEK BİR TARIMSAL POTANSİYELE SAHİPTİR"

Bakan Pakdemirli, "Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, İİT Bölgesi, kapasitesi ve iş gücü açısından yüksek bir tarımsal potansiyele sahiptir. İİT üyesi ülkeler dört kıtada yer almaktadır. Sadece toprak büyüklüğü ve doğal kaynaklar açısından değil, ekonomik ve tarımsal gelişmişlik düzeyi açısından da farklılık gösteriyoruz. Birçok İİT üyesi ülke için tarım, önde gelen sektörlerden birisidir ve gelir elde etmek, refahı artırmak ve açlığı ortadan kaldırmak için kritik öneme sahiptir. Bölgede tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 200 milyonun üzerinde olup, bu da dünya tarım istihdamının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İİT Bölgesi’nin toplam GSYİH’sı içinde tarımsal ortalamanın payı yüzde10’un altındadır" dedi. İİT 8. Gıda Güvenliği Konferansı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajı ile katıldı. Konuşmaların ardından katılımcı bakanlar ve yetkililer toplu fotoğraf çekildi.