Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Asgari Ücret#Kemal Kılıçdaroğlu
Bakan Nebatiden Kılıçdaroğluna asgari ücret yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 11:35

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretten vergi alınmayacağına dair açıklamalarına yönelik olarak "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz" diye cevaplandırdı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde asgari ücretten vergiyi kaldıracağını açıklaması üzerine "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL’nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik" açıklamasını yaptı.

Gözden KaçmasınBakan Dönmez: Gabar petrol kuyularındaki ilk değerlendirmeler olumluBakan Dönmez: Gabar petrol kuyularındaki ilk değerlendirmeler olumluHaberi Görüntüle

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada asgari ücretten vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuş.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. 🙂
Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL’nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.

Haberin Devamı

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi’ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV’siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti.

Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor.
Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum.

Ben şahsen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum.

Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın @kilicdarogluk’nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum.

Sayın @kilicdarogluk, dün yaptığı açıklamada asgari ücretten vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuş.

Sayın @kilicdarogluk senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. 🙂

Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi…

— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 1, 2023
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#Asgari Ücret#Kemal Kılıçdaroğlu

BAKMADAN GEÇME!

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD
Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew