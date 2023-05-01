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Bakan Dönmez: Gabar petrol kuyularındaki ilk değerlendirmeler olumlu

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#Fatih Dönmez#Gabar#Petrol
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 09:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana ve Şırnak’ta bulunan petrol keşiflerini hatırlatarak, Gabar bölgesinde yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Bakan Dönmez, “İki ay kadar öncede orada sondaj çalışmalarına başlamıştı ekibimiz. An itibarı ile sondaj çalışmalarımız. kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu ama arkadaşlardan son bilgilendirmeleri bekliyoruz” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına yoğunluk verdiklerini kaydetti. Bununla birlikte Karadeniz’de keşfedilen ve karaya bağlanan doğal gazı anımsatan Bakan Dönmez, özellikle Gabar bölgesindeki petrol kuyularından olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

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'BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN'

Yeni bir müjde vermek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Dönmez, “2020 yılında Karadeniz’de çok büyük bir keşif gerçekleştirdik. Karada da aslında aralıksız devam eden çalışmalarımız vardı. Adana’da biliyorsunuz Çukurova’da önemli bir petrol keşfi olmuştu. Ardından da geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyularında 180 milyon varillik üretilebilir rezervi olan bir saha keşfetmiştik. Yine o zamanlar hatırlarsanız Gabar bölgesinde Esma Çevik’in yakın bölgelerinde aynı formasyona sahip bazı yapıların olabileceği yönünde arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olmuştu. Bunu da kamuoyuna paylaşmıştık. İki ay kadar öncede orada sondaj çalışmalarına başlamıştı ekibimiz. An itibarı ile sondaj çalışmalarımız kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgilendirmeleri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da sayın cumhurbaşkanımız bu müjdeyi vatandaşımız ile paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

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#Fatih Dönmez#Gabar#Petrol

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