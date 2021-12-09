Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz

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Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

* Bu yılın sonunda cari açığın milli gelir oranının yüzde 2,6’nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız.

* 2021 yılı cari açık beklentimiz 12 milyar dolar. Adımlarımız serbest piyasa ekonomisi ve fianansal serbesti ilkesiyle uyumlu şekilde atacağız.

* Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz.

* Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte. Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin.

* Türkiye'nin küresel ticaretten alacağı pay artacak. Eylül itibariyle cari açık 2020 sonuna göre 16,6 milyar dolar iyileşti. Vazgeçilen kamu geliri sayesinde enflasyonu 5.3 puan azalttık

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* 2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25’e düşürüyoruz.

* Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.