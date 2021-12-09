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Bakan Muş: İhracatta çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz

#Ticaret Bakanı#Mehmet Muş#TBMM
Bakan Muş: İhracatta çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Muş TBMM konuşmasından öne çıkanlar:

* Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren Ülke Bazlı Eylem Planlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

* İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve  çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz.

* 1 Aralık tarihi itibarıyla toplam 6,8 Milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. 4 milyar TL değerinde vergi zayi ile  10 Milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiş ve bin 732 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

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