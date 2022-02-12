Bakan Nebati’den 3 önemli mesaj

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltındaki altından ekonomiye kazandırılması amacıyla adımları biraz daha genişleteceklerini belirterek, “Ayşe Teyze, Ahmet Amca, altının yastık içinden ekonomiye kazandırılmasıyla kendisinin de kazanacağını bilsin, kanaatini değiştirsin ve buna ilişkin olarak da biz ilgili enstrümanları verelim” dedi. Yastık altında 5 bin ton altın olduğunu bunun da karşılığının 250 milyar dolara denk geldiğini kaydeden Nebati, “Yüzde 10’u gelse 25 milyar dolar eder. Beklentimiz bunu çekebileceğimiz yönünde. Burada psikoloji çok önemli. Temenni, istikrar, güven bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, KKM’ye olan ilgiyi altınla taçlandırdığımız zaman yatırımcı belli bir noktaya gelecek” diye konuştu.

DÖVİZDEN DÖNÜŞ YÜZDE 49

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Hazine Bakanı Nebati dün katıldığı bir televizyon programında, 20 aralık gününün önemli günlerden birisi olduğunu belirterek, o gün psikolojik etkinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Kur korumalı mevduatta dövizden dönüşlerin payının yüzde 49’a yükseldiğini dile getiren Nebati, kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 10 Şubat itibariyle 340 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Nebati, “10 milyar doları aşan döviz bozumu ve ona yakın da bir Türk lirası girişi oldu” dedi. Yasanın verdiği imkan 31 Aralık 2022’ye kadar olduğunu, Cumhurbaşkanının 1 yıl uzatma yetkisi olduğunu anlatan Nebati, “İyi gidiyor, halen yatay seyre gelmedi. 10 milyar doları aşmış durumda. Dolayısıyla Merkez Bankasının imkanlarını genişletme açısından ve kurların da stabil olması noktasında bireysellerdeki inancın pekiştirilmesi anlamında çok önemli enstrüman olarak gündemimizde kalmaya devam ediyor. Çıkış, optimal noktayı bulduğumuz zaman, diğer enstrümanları da ortaya koyarak yolumuzda yürümeye devam ederiz” diye konuştu.

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SEÇİME TEK HANELİ ENFLASYONLA

Türkiye’de enflasyondaki artışın iç ve dış gelişmelerden kaynaklandığını anlatan Nebati, enflasyonun kurdan etkilendiğini, kurdaki herhangi bir değişikliğin fiyatlara yansıdığını, 20 Aralık akşamına kadar fiyatlamanın hep bir sonraki adıma göre yapıldığını anlattı. Son üç aylık enflasyonun yüzde 27-28 yükünün olduğunu dile getiren Nebati, “Yaza doğru bu seviyelerin gevşemesini bekliyoruz. Güzel haber, herkes kardan şikayet etti ama toprak suya doydu, barajlarda kapakları açmak zorunda kaldılar. Demek ki gıdayla, üretimle ilgili sıkıntı yaşanmayacak” diye konuştu. Bugün açıklanacak paketi hatırlatan Nebati, “Hem özel sektörün hem de kamunun üstündeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla bu psikolojinin de değiştirilmesi noktasında, tüm paydaşları iş birliğine davet edeceğiz. Bu psikolojiyi tersine çevirme gayretiyle enflasyonu, bu yıl aralık döneminde yüzde 24’ler civarında bekliyoruz. Merkez Bankamız da aynı öngörüde bulundu” dedi. Nebati, yaşanan sıkıntıları bertaraf edecek tedbirlerle yola devam edip, Haziran 2023’teki seçime tek rakamlı enflasyonla gireceklerini bildirdi.

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KUR SABİT DEĞİL STABİL

Bakan Nebati, model değişiminde her zaman sancılı bir dönem olduğunu belirterek, “Biz enflasyon ve kur riskini üzerimize aldık. Bu riskin temizlenmesi lazım. Bir taraftan yatırım üretim adımları atarken bir taraftan da aldığımız riskleri üzerimizden atacağız. Yarın yeni KGF’nin ayrıntılarını paylaşacağız. En büyük sorunumuz enflasyon. Kur sabit değil stabil gidiyor. Oynaklık en az seviyede. Yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Ama bunu dengeli bir büyüme olarak ele alacağız. Enflasyonu azdırmasına izin vermeyeceğiz. Bütçe disiplini bizim en büyük avantajımız. Disiplinden taviz vermeden büyüyeceğiz” diye konuştu. Nebati, bu modelden geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, “Siz bütün riskleri almış, bunları temizlemeye başlamışken geri adım atmayacağız. Londra’da yeni modelden geri adım atmayacağımıza ikna oldular” dedi. Londra temaslarının çok olumlu geçtiğini söyleyen Nebati, “Onlara çok açık bir şey söyledim. (Win win) Sizin kazancınız sizi ilgilendirir bizimki bizi ilgilendirir. Ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” dedi.

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‘YAZLA BİRLİKTE GERÇEKTEN YAZ GELECEK’

20 Aralık tarihinden sonra dövize ufak tefek müdahaleler olduğunu dile getiren Nebati, “Ama artık müdahaleye gerek duymuyoruz. Nisan ayından itibaren borçlanmamız azalacak. Bir taraftan da turizm gelirleri gelecek. Gerisini siz tahmin edin. Ocak ayında ithalat yükseldi. Birinci sebep enerji fiyatları, ikincisi aralık ayındaki yüksek kurların yansıması. Bu yıl boyunca devam etmez. Dış açık bundan sonraki süreçte dengeye gelir. Turizm gelirlerinde ciddi bir patlama bekliyoruz. Gelen turist sayısı ve gelirde 2019 rakamlarını yakalayacağız. Yazla birlikte gerçekten yaz gelmiş olacak” diye konuştu.