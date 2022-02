Enerjide çözüm zirvesi

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik fiyatlarındaki artışa çözüm için dün 21 dağıtım firmasıyla biraraya geldi. Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti. Dönmez, enerji sektöründen de sürece katkı sağlamalarını beklediklerini açıkladı.

KURULU GÜÇ 100 BİN MEGAVAT

Enerji Bakanı Dönmez, toplantı sonrası yaptığı açıklamada elektrik dağıtım şirketleri ile bir araya gelerek, onların kriz yönetim planlarını birlikte ele aldıklarını, her bir şirkete ayrı ayrı uyarı yaptıklarını ve yapılması gerekenleri detaylarıyla paylaştıklarını dile getirdi. Dönmez, Türkiye’nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek, “Bu sayede elektrikte kurulu gücümüz 100 bin megavat seviyesine ulaştı” diye konuştu. Elektrik konusunu şeffaflıkla kamuoyuna paylaştıklarını ve çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Dönmez, “Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

SÜRECE DESTEK

Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında sağlanan desteğin hane başına yıllık 5 bin lira olduğunu ifade ederek, akaryakıttaki 65 milyarlık ÖTV desteğiyle toplam 165 milyar liralık sübvansiyon yapıldığını söyledi. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteğinin devam ettiğini anlatan Dönmez, “100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgaz da ise 100 liralık faturanın 75 lirası karşılanmaktadır. Buna ek olarak, bu süreçte enerji sektöründen de sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz” diye konuştu. Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, “Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğal gaz destek miktarı ise 450 ila 1.150 lira arasında olacak. Ayrıca küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Dönmez, enerji sektörünün her gün kendini yenilediğini ve gerek altyapı yatırımları gerekse de serbest piyasa atılımlarıyla Türkiye’nin örnek gösterildiğini dile getirdi. Dönmez, “Muhalefetini Türkiye’nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalı. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız” dedi.

ŞİRKET SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLER KATILDI

Toplantının iki aşamada yapıldığı öğrenildi. İlk kısım teknik düzeyde yapılırken, ikinci toplantıda şirketlerin sahipleri ile bir araya gelindi. Elektrik faturalarını ilgilendiren toplantının ikinci aşamada ele alındığı belirtiliyor. Toplantıya, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Kolin Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Kazancı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık gibi şirketlerin sahipleri katıldı. Toplantıda Bakan Dönmez’in salona girdiği sırada salonun elektrikleri gitti. Toplantı bunun üzerine başka bir salonda yapıldı.

ISPARTA’DA FATURALARA EK SÜRE VERİLDİ

Isparta’da 3 Şubat Perşembe gününden itibaren yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve enerji nakil hatlarının hasar görmesi sonucu oluşan arızaların ardından, kentte meskenler için elektrik faturalarına, ek süre verildiği bildirildi. CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından yapılan açıklamada, “Isparta’da meskenler için son ödeme tarihi 3 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında olan elektrik faturalarına son ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verilmesine karar verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da açıkladığı gibi Isparta’da sayaç okumaları bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi tarafından 14 Şubat tarihine kadar yapılmayacaktır. 14 Şubat’tan itibaren normal sayaç okuma faaliyetine başlanılacak ve mesken müşterilerimizin fatura tahsilatlarında her zamanki 10 güne ilave 30 günlük ek ödeme süresi de dahil edilerek 40 günlük bir süre sağlanmış olacaktır” denildi.