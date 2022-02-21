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Bakan Kurum CNN Türk'te duyurdu... İklim eylem planıyla ilgili önemli açıklama

#Müsilaj#İklim Şurası#İklim Krizi
Bakan Kurum CNN Türkte duyurdu... İklim eylem planıyla ilgili önemli açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası sonrasında Bakan Kurum CNN Türk'ten Gülşen Coşkun'un sorularını yanıtladı. 2022'de uzun dönem eylem planının sunulacağını ifade eden Bakan Kurum, "Gidişatı düzeltmek için 10 yılımız kaldı" dedi. Bakan ayrıca müsilaj konusuna da değindi ve "Müsilajla mücadelede kısa vadede tedbirlerle temizledik ancak uzun vadede adımlar atmalıyız" açıklamasında bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye'nin ilk İklim Şurası bugün başladı. 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek şura kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşması yaptı.

Bakan Kurum şura kapsamında CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun'un sorularını yanıtladı. Coşkun'un iklimle ilgili riskleri sorması üzerine Bakan Kurum şu açıklamayı yaptı: 

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"Artık var olup olmama mücadelesi içindeyiz. 1.2 dünyamız ısındı. Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi hepsi bunun için. 2 santigrat dereceye çıkacak önlem alınmazsa. Kıyılar şehirler sular altında kalacak. Seller, afetler, heyelanlar artarak devam edecek. Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada artarak devam edecek. Bazı ülkeler belki sular altında kalacak. Sonuçta doğanın bir dengesi var ve insan oğlu bozdu. 2050'ye kadar ülkeler emisyon taahhütlerini yerine getirmezse, sözlerini tutmazsa sürebilecek bir alan kalmayacak. Çocuklarımız görecek yaşayacak, yaşamamaları adına bu tedbirleri almalıyız. Bu kararları almadığımız sürece yaşanabilir bir dünya bizi beklemiyor."

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"NET SIFIR EMİSYONU YAKALAYACAĞIZ"

Bakan Kurum  somut adımlardan da bahsetti. Kurum, "Kaynaklarımız sonsuz değil, sınırsız kaynaklar değil, göllerimiz kuruyor. Akarsularımız azalıyor. Orman yangınlarıyla birlikte orman alanlarımız kül oluyor, canlarımız hayatlarını kaybediyor. Bu konu siyaset üstü bir konu. Seferberlik ruhuyla... Nasıl koşuyorsak bir afet olduğunda, afetler olmadan şiddetlerini azaltmak için tedbirleri yapmalıyız. 7 başlığımız var. Sıfır emisyon hedefimiz 2053'e kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Net sıfır emisyonu yakalayacağız. Hedefe ulaşabilmek için kararlı adımlar atmalıyız" dedi. 

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"MİLLİ ENERJİ POLİTİKASINI BELİRLEYECEĞİZ"

'Paris İklim Anlaşması'na da dahil olduk. Yenilenebilir enerjiden tutun, yerelden ulusala uyum, kaynakların arttırılması, iklim göçü sebebiyle alanlara ilişkin çalışmaların yapılması, karbon fiyatlama sistemi kuracağız' diyen Kurum, "STK'lar hocalarımız konuşacaklar. Kararlarla önümüzdeki 50-100 yılın yol haritasını belirleyeceğiz. Kanun dışında herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Bizim öncelikli işimiz farkındalık bilinçlendirme. 2022'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde katkımızı düzenleyeceğiz. İklim değişikliği noktasında her mesleğin işi ve görevi olacak. Milli enerji politikasını belirleyeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız şura sonrası açıklayacak. Çevremize doğaya zarar vermeyeceğiz. Alacağız dönüştüreceğiz yeniden kullanacağız. Tüm sektörlerde çalışmalarımızı yapacağız. Ulaştırmada demiryollarına ilişkin çalışmalar yapacağız. Orman ve tarım arazilerinde çalışmalar yapacağız. Karbonu fazla üretenlere ilişkin cezaların kesildiği ve tedbirlerin yapıldığı bir süreç olacak" ifadesinde bulundu. 

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MÜSİLAJ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum müsilaj konusuna da değindi ve "Müsilaj da iklim değişikliği etkilerinden biri. Müsilajı gördük evet, mücadelede kısa vadede tedbirlerle temizledik ancak uzun vadede adımlar atmalıyız. Daha temiz ve daha çevre adımlarını düşünerek atmalıyız. Aslında müsilaj için de bir adımdır. Marmara'yı daha temiz kullanmak zorundayız. Gerekirse 1 kıyafetle gezeceğiz. Bütün tedbirleri alacağız" dedi. 

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#Müsilaj#İklim Şurası#İklim Krizi

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