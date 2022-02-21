Jack Wilshere'den şaşırtan imza! Fenerbahçe için İstanbul'a gelmiş, evi bile tutulmuştu...

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın uzun süreli başkanlık dönemi, 3 Haziran 2018'de yapılan başkanlık seçimiyle sona ermiş, Ali Koç kongrede Aziz Yıldırım'a büyük bir fark atarak Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olmuştu.

Büyük umutlarla başkanlık görevine başlayan Ali Koç, yeni teknik direktörü seçmek ve transferler yapmak için kolları sıvamıştı.

EN BÜYÜK BOMBA: WILSHERE

Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transfer penceresinin en büyük transfer söylentisi, İngiliz orta saha Jack Wilshere'di. O dönem 26 yaşında olan ve Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Wilshere'in Fenerbahçe'ye geleceği yüksek sesle konuşuluyordu.

"İSTANBUL'A GELDİ, EV TUTULDU"

Öyle ki Fenerbahçe transferlerinin vazgeçilmez unsuru olan Koç Grubu özel uzaklarının yeni teknik direktör Phillip Cocu ile birlikte Jack Wilshere'i de İstanbul'a getirdiği iddia edilmişti. O dönemki haberlerde Cocu ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Wilshere'in basın mensuplarına gösterilmeden başka bir araçla otele götürüldüğü belirtilmişti.

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Öte yandan Jack Wilshere için Acarkent'te ev tutulduğu, transferin de kısa süre içerisinde resmileşeceği iddia edilmişti ama sonuç çıkmadı.

HİÇBİRİ OLMADI, WEST HAM'A İMZA ATTI

Bütün bu iddiaların ardından Jack Wilshere, 9 Temmuz günü Arsenal'den bedelsiz olarak West Ham United'a transfer oldu.

İmza sonrası kendisine başka teklifler de olduğunu söyleyen Wilshere; "Tüm seçenekleri göz önünde bulundurdum. İngiltere dışından gelen bir teklifi uzun süre düşündüm ama karar vermek benim için zor olmadı. West Ham çocukluğumdan beri tuttuğum takımdı, Upton Park'a gider maçlarını seyrederdim. West Ham'ın gerçek bir hırsı var, büyük bir stadyumda, harika taraftarlar önünde oynuyorlar. Burada büyük bir proje var." ifadelerini kullanmıştı.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Büyük bir umutla ve kariyerini yeniden yükseltme amacıyla West Ham'a giden Wilshere'in peşini sakatlık kabusu bırakmadı. Wilshere, iki sezon forma giydiği West Ham'da yalnızca 16 maçta süre bulabildi.

İKİ KEZ KULÜPSÜZ KALDI

West Ham, Ekim 2020'de Wilshere'i serbest bıraktı. Yıldız futbolcu, Ocak 2021'e kadar kulüpsüz kaldı, sonrasında Bournemouth ile anlaştı. Championship ekibinde 14 lig maçına çıkan Wilshere, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Bournemouth, Temmuz 2021'de Wilshere ile yollarını ayırdı.

DANİMARKA EKİBİNE İMZA ATTI! ŞAŞIRTAN MAAŞ...

Bu sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Wilshere, Danimarka ekibi Aarhus ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 30 yaşındaki Wilshere, yeni takımında bonuslar hariç haftalık 6 bin euro kazanacak. Yıllık hesaba vurulduğunda Wilshere'in maaşı yaklaşık 300 bin euro oluyor.

"FİZİKSEL OLARAK HARİKA DURUMDAYIM"

İmza sonrası açıklamalar yapan Wilshere, kulüpsüz kaldığı dönemde Arsenal ile antrenmanlara çıktığını hatırlatıp; "Fiziksel olarak harika durumdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce kadroya girip takıma faydalı olmak ilk hedefim. Kazanmak için buradayım." sözlerini kullandı.