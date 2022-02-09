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Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?

#Fatih Dönmez#Isparta#Elektrik
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarına yapılması beklenen düzenleme ile ilgili konuştu. Bakan Dönmez, "Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor. Bitince de kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez gazetecilerin konu ile ilgili sorduğu soruya, "Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor. Bitince de kamuoyu ile paylaşacağız." cevabını verdi.

"KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Elektrik ve doğal gazda kısıtlama olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, "Şubat başı itibarıyla Azerbaycan günlük 4-5 milyon metreküp ilave artışı sağladı, halen devam ediyor. İran'dan da beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda akış sağlandı. BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün kaldırdı. Elektrik ve doğal gazda kısıtlama söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

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ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRECEK 4 FORMÜL

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrikteki yüksek fatura şikâyetlerine yönelik yeni adımların atılacağı yönündeki açıklaması gözleri yeni kararlara çevirdi. Cumhurbaşkanlığı’nın gelen şikâyetleri yakın takibe aldığı belirtildi.

Faturaların indirilmesi için kulislerde 4 Formül konuşuluyor. Konutlar için atılan kademeli tarife sınırının 230 kw’ye yükseltilmesi, esnafa yönelik konutlarda olduğu gibi bir yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

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ISPARTA'DAKİ 7 KÖYE ELEKTRİK VERİLDİ

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanan Isparta'da kalan son 7 köy de enerjilendirildi.

Bakan Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

FATURA TAHSİLATI BİR ERTELENDİ

Bakan Dönmez dün yaptığı açıklamada "Isparta ilinde yılda ortalama meydana gelen hasar ve arıza sayısı bin 100'dür. Kar yağışının olduğu 3 Şubat Perşembe günü 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse 1 yıllık arızanın 10 katıdır" diye konuşmuştu.

Dönmez "Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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#Fatih Dönmez#Isparta#Elektrik

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