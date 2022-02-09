İşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?

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ABD 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 20 aydır aralıksız yükselişini sürdürürken; son dönemde değer kazanımını hızlandırdı ve geçtiğimiz 2 yılın zirvesini gördü. ABD 10 yıllıkların hızlı yükselişinde, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu etkili oldu. 25-26 Ocak tarihinde gerçekleşen Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) sonrası yapılan açıklamalarda, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın oldukça şahin söylemleriyle 10 yıllık tahvil faizleri 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı etkiyle dolar endeksi güçlenirken, ons altın fiyatı sert geriledi.

FOMC toplantından sonra, Fed’in 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısından çıkacak faiz artışı beklentisi, 0,25 baz puandan 0,50 baz puana yükseldi. Piyasa beklentisinde yaşanan bu değişim ile beraber, ABD 10 yıllık tahvil faizleri tırmanışını sürdürürken; Fed yetkililerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, faiz artış oranı ve faiz artış sayısı ile ilgili ılımlı değerlendirmeleri piyasaları sakinleştirdi.

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ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 2,25’İ GÖREBİLİR

Ekonomistlerin açıkladığı görüşlerde, 2022 yılı boyunca da ABD 10 yıllık tahvillerinin sahnede kalacağı öngörüsü hakim olurken; Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, ABD 10 yıllık tahvil faizin yüzde 2,15-2,25 bandına ulaşabileceğini belirtti ve "Tahvil faizlerinin bu yılın ilkyarısı içinde göreceği zirveyi takiben, 12 ay kadar sürebilecek yatay bir trende gireceği görüşündeyim" dedi.

“TAHVİL, PİYASALARIN MAESTROSUDUR”

Yakın zamanda yaşadığımız piyasa hareketlerine baktığımızda da görüldüğü gibi tahvil faizleri, ons altın fiyatları ile ters korelasyon içerisinde olurken; dolar endeksi ve borsa endeksleri ile pozitif bir korelasyon içindedir. Tahvil faizlerinin yükselmesi bize ekonomik canlanma; gerilemesi ise ekonomik yavaşlama ile ilgili mesajlar verir.

Tahvil faizleri, yatırımcı profesyonel ya da amatör olsun; gözünün önünden ayırmaması gereken bir enstrüman olurken; Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı tahvil piyasasının önemiyle ilgili olarak, "Finansal piyasalar bir orkestra gibidir ve bu camianın maestrosu tahvil cephesidir” şeklinde bir benzetme yaparak şöyle ekledi: “Ekonominin gelecekteki seyrinden Fed politikalarına kadar pek çok sinyali gerçekleşmeden önce bu cepheden (tahvil) almak mümkün."

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Peki, ABD 10 yıllık tahvil faizleri bize ne anlatmaya çalışıyor? Diğer yatırım araçlarıyla korelasyonu nasıl? 2022 yılında nasıl hareket edebilir? Tüm bunları ve çok daha fazlasını Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ile konuştuk.





ABD 10 yıllık tahvil faizlerini son dönemde çok konuşuyoruz ve 2022 yılında da sıklıkla gündemimize gelecekmiş gibi görünüyor. Peki, ABD 10 yıllık tahvil faiz hareketlerinin sebepleri ve sonuçları nelerdir; yani bu tahviller bize ne anlatmaya çalışıyor?

Enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizine yönelik beklentiler fiyatlamalarda en belirleyici olan ikilidir genelde. Parasal genişleme dönemlerinde Fed’in düzenli alım yapması tahvil faizlerinin düşük kalmasına neden olur. Tahvil faizleri genelde merkez bankalarından önce hareket eder. Fed’in faiz artırım ve indirim döngülerine yönelik öncü sinyal oluşturur.

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TAHVİLLER, EKONOMİNİN SEYRİ AÇISINDAN GÜVENİLİR BİR BAROMETREDİR

Tahvil faizleri 20 aydır yükseliyor, son haftalarda bu hareket tempo kazandı. Nedeni Fed’in çok yakında faiz artırım döngüsünü başlatacak olması. Tahvil piyasası bunu önden yüklemeli bir biçimde fiyatlıyor.

ABD ekonomisi ve bu kanal üzerinden dünya ekonomisinde de bir yavaşlama olacaksa öncesinde tahvil faizleri düşer. Tersi olduğunda yani, bir canlanma yaklaşıyorsa yükselir. Bu pencereden bakarsak, ekonomik aktivitenin gelecekte seyrine yönelikte güvenilir bir barometredir.

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ABD 10 yıllık tahvil faizleri, hangi yatırım araçlarıyla ters bir korelasyon içerisindedir? Bunun mantığını da bize anlatabilir misiniz?

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İlki akla gelen altın elbette. Rakibinin sağladığı getirinin yükselmesi altını negatif etkiler. Faizler aşağı gelince de altın değer kazanır.

EKONOMİ CANLANDIĞINDA TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİR

Borsa endeksleri ile tahvil faizleri arasında ise, ana korelasyon ağırlıkla pozitiftir. Ekonomi canlandığında Fed faiz arttırır; tahvil faizleri yükselir. Şirket karları bu dönemde artış gösterdiği için, borsalar da yükselir.

Tersi olduğunda ise; ekonomik yavaşlama hem faizleri hem de şirket karları düşeceği için borsa endekslerini negatif etkiler.

Yatırımcı hangi durumlarda güvenli liman etkisiyle altına değil de ABD tahvillerine koşar?

Tahvil piyasasında faiz oranları ile fiyat arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Faiz oranları yükseldiğinde, öncesinde görece düşük faizle tahvili almış olanlar adına zarara neden olur. Çünkü ikincil piyasada, tahvillerin faizleri artarken fiyatları düşer.

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Bu cephenin yoğun ilgi gördüğü dönemler, ekonomik yavaşlama öncesi perdelerdir. Ekonomi yavaşlayınca Fed’in faiz indirmek zorunda kalacağı; faizler düşünce de öncesinde görece yüksek faizle alınan tahvillerin değer kazanacağı, yani fiyatının artacağı beklentisi yatırımcıları bir mıknatıs gibi bu cepheye çeker. Yakın tarihte 2018 buna örnek gösterilebilir.

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2022 yılında ABD 10 yıllık tahvil faizleri nasıl hareket etmesini bekliyorsunuz, bu diğer enstrümanları nasıl etkileyebilir?

Ağustos 2020’de yüzde 0,55 olan 10 yıllık ABD faizi bu haftaya yüzde 1,93 seviyesinde başladı. Ana beklenti Fed’in Mart toplantısında faiz artırım döngüsünü başlatması. Bu nedenle 20-30 baz puan daha yükseliş görmemiz ve ABD 10 yıllık faizin yüzde 2,15-2,25 bandına ulaşması mümkün.

TAHVİL FAİZLERİ YATAY TRENDE GİREBİLİR

Ancak ötesinin sürpriz olacağı, tahvil faizlerinin bu yılın ilkyarısı içinde göreceği zirveyi takiben, 12 ay kadar sürebilecek yatay bir trende gireceği görüşündeyim.

Fed’in şu anda politika faizi yüzde 0,25. Önümüzdeki iki yıllık süreçte faizi yüzde 2-2,25 bandına çekmesi bekleniyor. Ötesi zor göründüğü için tahvil faizlerinin de bu düzeyin üzerine çıkması mümkün görünmüyor.

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Buna en çok sevinecek cephenin altın ve onunla birlikte gümüş olacağını düşünüyorum.

Borsa endeksleri yıl ortasına kadar olumlu bir seyre aday görünse de tahvil faizlerinin ikinci yarıyılda yatay seyretmesi bu cephede de benzer bir aksiyona davetiye çıkartacaktır.

Profesyonel ya da amatör olsun; yatırımcının gözünün önünden ayırmaması gereken enstrümanlar hangileridir ve tabii hangi sebeplerle?

Finansal piyasalar bir orkestra gibidir ve bu camianın maestrosu tahvil cephesidir. Başta da ifade ettiğim üzere, ekonominin gelecekteki seyrinden Fed politikalarına kadar pek çok sinyali gerçekleşmeden önce bu cepheden almak mümkün.

Yurt içinde finansal piyasaların yönüne ilişkin tahmin üretmeye çalışan her yatırımcı, dışardan gelecek hava akımının tonunu öngörebilmek üzere; başta ABD ve Avrupa olmak üzere borsa endekslerini izlemeli.

Bunun dışında petrol fiyatları, dolar endeksi ve değerli metaller de yurtdışında fiyatlama temasını anlayabilmek adına olmazsa olmaz göstergelerdir.

DÜNYA EKONOMİSİ 2022 ORTASINDAN İTİBAREN CANLANMAYA ADAY

Bir örnekle tamamlamak gerekirse; 2018 yaz aylarından itibaren tahvil faizlerinin aşağı, altın fiyatının hızla yukarı gidişi çok berrak bir ekonomik yavaşlama sinyaliydi. Devamında borsalar düştü ve 2019 yılında dünya ekonomisi (Covid krizi öncesi) durgunluğa girdi.

Bu gözle bakarsak; 20 aydır ABD tahvil faizlerinin yükseliş içinde olması, kötü bir sinyal değil. Aksine bize dünya ekonomisinin 2022 ortasından itibaren canlanmaya aday olduğunu gösteriyor.