Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacakTüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak#Polis
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
Vize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbulda yakalandıVize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı#Dolandırıcılık
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı

Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanan altın fiyatları ılımlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Ons altın 1828 dolara kadar yükseliş gösterdi.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar enflasyon sorunu ile mücadele ederken bu açıdan bakıldığında en kritik ülke ABD olarak öne çıkıyor. ABD’de enflasyonun seyrine göre Fed’in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasaların tamamını etkileyecek hale geldi. Fed’in faizi artırmasıyla birlikte dolar tarafında güçlenme olacağı beklentisi hakimken emtia tarafında da gerilemeler bekleniyor.

Ancak altın bu fiyatlama beklentilerini terse çıkarma yolunu tercih etmeye başladı. Uzun süredir 1800 dolar civarında işlem gören altın ABD enflasyon verisi öncesinde ılımlı yükseliş göstermeye başladı. Birçok analist altının Fed’in faiz artırma ihtimalini çoktan fiyatladığını belirtiyor.

ABD’de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

Haberin Devamı

JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTINI DESTEKLİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında olası bir savaşın dev ülkeleri de karşı karşıya getirme ihtimali altın fiyatlarını güçlendiriyor. ABD, AB ve NATO’nun Ukrayna’nın yanında yer alması, Rusya’nın ise Çin’i arkasına alıp savaşa girişeceği beklentisi altın fiyatlarında risk iştahını kabartıyor.

Gözden kaçmasın

Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!Haberi Görüntüle

ONS ALTIN GÜÇLENİYOR

Fed’in faiz artırma ihtimali ve yüksek enflasyonun gölgesinde ons altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye başladı. Ons altın güne 1827 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1824.9 dolar, en yüksek de 1828.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 10:44 itibarıyla ons altın 1826 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN DA HAFİF PRİMLİ

Gram altın fiyatları da ons altın ve dolardaki volatilite ile birlikte güç kazanıyor. Gram altın güne 796,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 795.4 lira, en yüksek de 799.1 lira seviyesini gördü. Saat 10:44 itibarıyla gram altın 798.9 liradan satılıyor.

Gözden kaçmasın

Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları