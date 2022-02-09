Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı

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Küresel piyasalar enflasyon sorunu ile mücadele ederken bu açıdan bakıldığında en kritik ülke ABD olarak öne çıkıyor. ABD’de enflasyonun seyrine göre Fed’in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasaların tamamını etkileyecek hale geldi. Fed’in faizi artırmasıyla birlikte dolar tarafında güçlenme olacağı beklentisi hakimken emtia tarafında da gerilemeler bekleniyor.

Ancak altın bu fiyatlama beklentilerini terse çıkarma yolunu tercih etmeye başladı. Uzun süredir 1800 dolar civarında işlem gören altın ABD enflasyon verisi öncesinde ılımlı yükseliş göstermeye başladı. Birçok analist altının Fed’in faiz artırma ihtimalini çoktan fiyatladığını belirtiyor.

ABD’de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

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JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTINI DESTEKLİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında olası bir savaşın dev ülkeleri de karşı karşıya getirme ihtimali altın fiyatlarını güçlendiriyor. ABD, AB ve NATO’nun Ukrayna’nın yanında yer alması, Rusya’nın ise Çin’i arkasına alıp savaşa girişeceği beklentisi altın fiyatlarında risk iştahını kabartıyor.

ONS ALTIN GÜÇLENİYOR

Fed’in faiz artırma ihtimali ve yüksek enflasyonun gölgesinde ons altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye başladı. Ons altın güne 1827 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1824.9 dolar, en yüksek de 1828.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 10:44 itibarıyla ons altın 1826 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN DA HAFİF PRİMLİ

Gram altın fiyatları da ons altın ve dolardaki volatilite ile birlikte güç kazanıyor. Gram altın güne 796,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 795.4 lira, en yüksek de 799.1 lira seviyesini gördü. Saat 10:44 itibarıyla gram altın 798.9 liradan satılıyor.