Bitcoin için adil fiyat belirlendi

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ABD’li dev banka JP Morgan, Bitcoin için adil değeri cari piyasa fiyatının yüzde 12 altı olarak belirledi.

Kripto para piyasalarına ABD’li dev bankalar da ilgi duymaya başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin için ABD’li JP Morgan adil fiyat belirledi.

JPMorgan Chase stratejistleri, Bitcoin için adil fiyatı cari piyasa fiyatının altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan volatiliteyi temel alarak yüzde 12 altı olarak belirlediler.

Bunun neticesinde adil fiyat olarak 38 bin dolar seviyesi öne çıktı.

DALGALANMA AZALIRSA 50 BİN DOLAR

Stratejistler Bitcoin’de dalgalanmanın altına göre 3 kat seviyesinde daralması halinde adil değerin 50 bin dolar olabileceğini öne sürdü.

Bitcoin saat 07:44 itibarıyla 43 bin 400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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KRİPTO PARALARDA HAREKET BAŞLADI

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Bir süredir düşüş hareketi içinde bulunan kripto paralar yeniden güç kazanmaya başladı. Tarihi zirvelerinden yine de çok uzakta olan kripto para birimleri ayı piyasasından çıkmanın çabası içine girişti.

Küresel enflasyon sorunu, altın fiyatlarındaki dalgalanma, kripto paralara yönelik regülasyon ve yasaklamalar, kripto para madenciliğinin enerji fiyatlarının artması nedeniyle azalması ve ülkelerin de enerji ihtiyaçları nedeniyle engel olmaları, Fed'in faiz politikasında değişikliğe gidecek olması gibi nedenler ana etkileyici unsurlar olarak öne çıkıyor.