Otomotiv devinde kriz büyüyor! Hem kazancı hem satış beklentileri düştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek? #RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Mekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir miMekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir mi?#İklim Krizi
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Otomotiv devinde kriz büyüyor Hem kazancı hem satış beklentileri düştüOtomotiv devinde kriz büyüyor! Hem kazancı hem satış beklentileri düştü#Toyota
Aşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödülAşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödül! #Maryland
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLEREkonomi Haberleri

Otomotiv devinde kriz büyüyor! Hem kazancı hem satış beklentileri düştü

#Toyota#Çip Krizi#Son Dakika
Otomotiv devinde kriz büyüyor Hem kazancı hem satış beklentileri düştü

Otomotiv devi Toyota çip krizinin ortasında üretim ve mali yıl satış beklentilerini düşürdü. Şirket 2021 mali yıl satış beklentisinde 500 milyar yenlik düşüş açıkladı.

Haberin Devamı

Japon motor endüstri devi Toyota, küresel çip kıtlığının üretimi vurmasıyla 2021'in son üç ayında karının yüzde 21 düştüğünü duyurdu.  Şirket, üçüncü çeyrek faaliyet karının 784.4 milyar yen olduğunu belirtti.

Şirket daha önce Ocak ayı içinde yaptığı açıklamada 9,3 milyon araç üretimi tahminlerine ulaşamayacaklarını duyurarak Şubat ayında en az 150 bin araçlık düşüş yaşanacağını belirtmişti.

Gözden Kaçmasın

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?Haberi Görüntüle

AÇIKLAMA YAPTILAR

Toyota tarafından yapılan açıklamada, "Geçen yazdan bu yana seri üretim hacmindeki düşüşler nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz. Mümkün olan en kısa sürede tam üretime geri dönmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Eylül ayında Toyota, çip krizi nedeniyle dünya çapındaki araç üretimini yüzde 40 oranında azaltmıştı.

Otomotiv devinde kriz büyüyor Hem kazancı hem satış beklentileri düştü

Haberin Devamı

RAKİPLERİNDE DE DURUM AYNI 

Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakip otomobil üreticileri de son aylarda araç üretimini azalttı.

Öte yandan geçen ay Toyota, en yakın rakibi VW'ye karşı liderliğini genişleterek dünyanın en büyük otomobil satıcısı konumunu pekiştirmişti.

Gözden Kaçmasın

Kazdağlarında mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldıKazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldıHaberi Görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toyota#Çip Krizi#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları