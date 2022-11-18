Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı müjdesi! Test ve devreye alma işlemleri yapılıyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Karadeniz doğalgazı işleme tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, bu ziyarette TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e çalışmaları devam eden proje hakkında bilgiler verdi. Karada 5 bin 500, denizde 2 bin 500 çalışanla birlikte 7/24 esasıyla durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibariyle deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatının bittiğini ifade etti. Test ve devreye alma işlemlerinin yapıldığını aktaran Bakan Dönmez, şöyle dedi:

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"Biliyorsunuz sık sık Filyos'taki Karadeniz gaz sahasının geliştirme çalışmalarını ve çalışmaları yerinde görmek için geliyorum. Her geldiğimizde yanımızda çok değerli misafirlerimiz oluyor. Bugün de yüksek mahkemelerimizin çok değerli başkanlarını ağırladık. Başta şahsım olmak üzere ekibim adına kendilerine de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bizim bu projemiz Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden birisi olacak. Sahada şu anda hummalı bir çalışma var. Kara tarafında 5 bin 500 civarında ve deniz tarafında 2 bin 500 civarında çalışanımız var. 7/24 durmaksızın çalışıyoruz. Temel amacımız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu gazı milletimizle buluşturmak. Gerek üretim tarafında kuyuların kazıldığı yerlerdeki sahanın geliştirilmesiyle alakalı olarak gerekse iletim tarafında yada kara tarafındaki gaz işleme tesisinde önemli mesafeler kat ettik. Bugün itibariyle deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test işlemleri ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Aynı şekilde bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak olan boru hattı da tamamlandı. Orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor."

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"BU NOKTAYA KISA SÜREDE GELMİŞ OLMAK BİZLERİ AYRICA MUTLU EDİYOR"



Dünyanın birçok yerinden yabancı uzmanın çalışmalara katılmak üzere bölgeye geldiğini anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ama büyük bir kısmının kendi Türk vatandaşlarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken ve yeteneğini geliştiriyor. Bir gurur vesilesi. Başta Karadeniz olmak üzere hiç şüphesiz Akdeniz'de dünyanın farklı coğrafyalarında bu ve buna benzer projeleri hayata getirebilecek kabiliyetleri kazanıyoruz. Sık sık yurt dışına çıktığımda da mevkidaşlarım özellikle bu projeden bahsederek bize işbirliği tekliflerinde bulunuyor. Bu noktaya kısa süre içerisinde gelmiş olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tekrar misafirlerimize hoş geldiniz diyorum" dedi. Bakan Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet ziyaretin anısına Kanuni Sondaj Gemisi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.