Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarında artış olmayacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz fiyatlarıyla ilgili NTV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

Tabii küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Doğalgazın oluştuğu fiyatlar, maalesef pandemi öncesi ve sonrası döneme baktığınızda bin metreküpü 120 dolardan 3000 doların üzerine çıktı. Şu anda bir miktar gevşeme var ama hâlâ eski seviyelerine inmiş değil.

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Çok öngörülebilir bir fiyat tahmini söz konusu değil. O açıdan da bugünden yarına şöyle olacak deme imkanımız yok. Ama yaz aylarındaki çok yüksek seviyelerin yavaş yavaş gerilediğini görüyoruz.

Aralıkta zam var mı? Yok. Aralıkta fiyat değişikliği olmayacak.

MUTFAK VE BANYONUN GAZI KARADENİZ’DEN

Bakan Dönmez, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yılın ilk çeyreğinde mart ayı gibi sisteme verileceğini söyledi. İlk üretimin günlük 10 milyon metreküp olacağını kaydeden Dönmez, “10 milyon metreküp günlük gazın yıllık karşılığı 3.5-4 milyar metreküp eder. Bu da konutlarda kullanılan, mutfakta ve sıcak suda kullanılan gazın tamamı demektir. İlk fazda konutlarımızda kullanılan, mutfakta kullanılan gazı karşılayacak. Ama dört yıl sonra biz üretimi 4 kat artıracağız, o zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz” diye konuştu.