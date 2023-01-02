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Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak

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#Fatih Dönmez#Bulgaristan#Doğalgaz
Bakan Dönmez duyurdu Türkiye Bulgaristana doğalgaz satacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 22:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satışı yapacağını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Bulgaristan ve Türkiye arasında doğalgaz satışı yapılacağını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı. Bakan Dönmez "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak" dedi. Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov da daha önce Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti. 

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#Fatih Dönmez#Bulgaristan#Doğalgaz

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