Memur ve emekli maaşları ne olacak? CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de olası zam oranları değerlendirildi

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Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde CNN Türk'te ekrana gelen 'Tarafsız Bölge' programında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı değerlendirildi. Programda konuşan vergi uzmanı Muhammet Bayram "Sayın Cumhurbaşkanı 'Biz ülkemizin refahını, kazanımlarını öncelikle çalışanlara sonra toplumun bütün tabanına yayacağız' dedi. Yani bu demek oluyor ki bizim toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı+ yüzde15’lik bir artışımız söz konusu. Yani yüzde 18'e çıkar ise bende yüzde 15’lik bir sosyal refah payı olacağına dair bir kulis bilgisi aldım" dedi.

Vergi uzmanı Muhammet Bayram'ın programda yaptığı açıklamalar şöyle;

"Yüzde 35’le yüzde 40 arası rakamlar gerçekçi rakamlar. Benim tahminimde yüzde 18’lik enflasyon farkı üzerine yüzde 15’lik bir sosyal refah dokunuşu. Dokunuş diyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretliye yüzde 14’le, yüzde 15 gibi bir artış yaptı. Hatta bunun açıklamasını şu şekilde yaptı sayın Cumhurbaşkanı: Biz ülkemizin refahını, kazanımlarını öncelikle çalışanlara sonra toplumun bütün tabanına yayacağız dedi. Yani bu demek oluyor ki bizim toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı+ yüzde 15’lik bir artışımız söz konusu. Yani yüzde 18 çıkar ise bende yüzde 15’lik bir sosyal refah payı olacağına dair bir kulis bilgisi aldım. Bu toplamda yüzde 33 ile yüzde 35 rakamları arasında bir rakama denk gelir. Yani yüzde 35’ler seviyesinde olacağını öngörüyorum. Çünkü burada daha fazla bir artış aynı asgari ücretlide olacak artış gibi olur.

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Biz hep uyardık asgari ücretler 12-13 bin TL civarları konuşuluyordu. Bunların algı yönetimine ait, manipülasyon oluşturan rakamlar olduğunu söyledik. İşte onları bugünler için söyledik. Eğer asgari ücreti 13 bin TL’ye çıkarsaydınız eğer şuanda en düşük emekli maaşına, en düşük memur maaşına ne yapacaktınız? En düşük memur maaşı 13 bin TL’den az kalacaktı. O yüzden asgari ücret düzeyi gerçekten sabit dar gelirli ve sabit orta gelirlinin enflasyon karşısında ezilmişliğini ve tahribatını ortadan kaldırmak için rekor düzeyde belirlendi. Yani geçen seneye göre yüzde 100, iki sene önceye kadar yüzde 200, dolar bazında 456 dolar gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorudur. Asgari ücret belirlendi ama tabi diğer ücretliler, özel sektörde çalışanlar benzer şekilde artış bekliyor kendisine. Aynı şekilde memur emeklilerde aynı şekilde artış istiyor. Buradaki hesaplamayı anlatayım; 2022 başında yüzde 5+ %2,5 sosyal refah payı düzenlemesi yapıldı. Normalde yüzde 5 artış yapılacaktı ama 2022 sonrası enflasyon tahmin edilmiş olacak ki 2,5 puan arttırarak yüzde 7,5’lik bir artış yapıldı+ enflasyon farkı. Temmuz’a geldiğimizde yüzde 42.35’ki tam bu enflasyon farkı 6 ayın. Doğrudan emeklilere yani BAKUR ve SSK’lılara verildi. yüzde 41,69’da memurlara ve memur emeklilere verildi. "dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi:

"Yarın çıkacak olan enflasyon oranı çok önemli olacak hem yüzde 8’lik zam ve refah payıyla beraber yüzde 30’un biraz üzerinde bir şey konuşuluyor. yüzde 40 gibi bir beklenti var ama ben bu rakamı doğrulatamadım. Yüzde 40 olursa bu ancak Cumhurbaşkanı’nın iradesini yansıtmasıyla gerçekleşebilir ama yüzde 30’la yüzde 40 arasında bir beklenti var. Bir de tabi memurlar bu sefer 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığı için hemen her meslekte bir düzenleme yapılacak o da maaşlarına olumlu şekilde yansıyacak." ifadelerini kullandı.

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Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin:

"Memurların toplu sözleşmeleri var. Toplu sözleşmeden yüzde 8 zam alacak. Üstüne enflasyon farkı 6 aylık enflasyon alınacak. 18-19 arası olacağı tahmin ediliyor. memur sendikalarının refah payı beklentisi var. Ankara'da konuşulan en makul senaryo yüzde 30 memur ve memur emeklileri için. Açıklanacak olan enflasyon rakamı yüzde 18'lere gelinirse yüzde 30 civarında bir zam olasılığı en kuvvetli senaryo gibi görülüyor. Memur ve işçi yılda iki defa zam alıyor. İşçi emeklileri sizin dediğiniz gibi tamamen enflasyon oranına göre zam alıyor. İşçi emeklileri için bir özel düzenleme yapılacağına dair kuvvetli beklenti var. " açıklamasında bulundu.