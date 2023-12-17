Bakan Bolat’tan İsrail’e ihracat açıklaması: İsrail’e inen mallar Filistin’e gidiyor

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ekim’deki saldırılardan bu yana Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin yüzde 48 azaldığını, uluslararası hukuk gereği zorunlu olarak İsrail limanlarına indirilen malların ise aslında Filistin’e gittiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmesinde milletvekillerinin güncel sorularını da yanıtlayan Bolat, şu bilgileri verdi:

BM YAPTIRIMLARINI UYGULUYORUZ

“Ülkemizden mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların da birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 51’i de Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. İsrail’e yönelik uluslararası düzeyde ve ülkeler düzeyinde alınmış henüz bir ambargo kararı bulunmamaktadır. Biz Türkiye olarak BM kapsamındaki yaptırımları tanıyor ve uyguluyoruz.

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FİLİSTİNLİ SAYISI DAHA FAZLA

İsrail’in haritadaki yerine bakalım: İsrail’in nüfusu 9 milyon 800 bin, 7 milyon 180 bini Yahudi asıllı (yüzde 73), Filistin asıllılar 2 milyon 65 bin (yüzde 21). Ayrıca Batı Şeria’da 3 milyon 250 bin Filistinli var. Gazze’de 2 milyon 230 bin, Doğu Kudüs’te 465 bin. Şunu demek istiyorum: İsrail’in abluka altında tuttuğu bölgedeki nüfusta Filistinliler daha kalabalık, 8 milyon. İsrailliler 7 milyon 200 bin. Ülkemizden Filistin’e gönderilen mallar da Filistin’in kendine ait gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrükleri üzerinden girebilmektedir. Varış yeri İsrail olarak yazılmak zorunda. Bu, İsrail tarafından Oslo Anlaşmaları gösterilerek Filistin’le kurduğu ilişki çerçevesinde devam etmekte. İsrail, Filistin’e direkt gönderilen malları tanımamaktadır. Hangi usulle ya da alternatif rotayla yapılırsa yapılsın Filistin’le ticaret mutlaka İsrail üzerinden gerçekleşmek durumunda maalesef.”

OTOMOTİV VE EMLAKTA FİYAT YÜZDE 20-25 DÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomotiv ve emlakta stokçuluk yapanlara 536 milyon liralık ceza kesmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bunun yanında sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamaları, piyasa gözetimi, ürün güvenliği denetimi ve marketlerdeki fahiş fiyat denetimi sonucunda da 662 milyon liralık ceza uygulamasına gidildi. 100 binlerce firma denetlendi ve tüketicinin menfaatlerini koruma noktasında gereken her şey yapıldı. Otomotiv sektöründe, emlak sektöründe çıkardığımız yönetmeliklerle spekülatif ve manipülatif fiyat artırmalarını yasakladık ve sıkı denetime aldık. Satış sitelerinde fiyat spekülasyonlarını ağır cezalarla engellemeye başladık. Bunun sonucunda otomotiv ve emlak fiyatlarında yüzde 20-25 civarında düşüş kaydedildi” dedi.

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ESNAF DÜZENLEMESİ 2024’TE

Yurtdışındaki Türklerin araç düzenlemesini (süre şartlarının düşürülmesi) önümüzdeki yılın başlarında ilan edeceklerini vurgulayan Bolat şöyle konuştu: “Gerekli hukuki düzenlemeyi yapacağız. Verdiğimiz bütün sözleri yerine getireceğiz. Esnafımıza söz verip de yapmadığımız hiçbir şey yok. 7 bin 200 işgünü (emeklilikte prim günü şartı) konusu da 2024 yılı çalışmaları içinde mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir.”

BAKAN KACIR 5 TOGG’LA BÜTÇEYE GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM’deki bütçe görüşmelerine bakanlığa ait 5 adet Togg ile birlikte geldi. 0015 kırmızı plakalı ve kırmızı renkli Togg makam aracıyla Meclis’e giriş yapan Bakan Kacır, bürokratlarla birlikte Togg’ların önünde Meclis Şeref Kapısı’nda poz verdi.

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1500 DENETÇİ DAHA ALINACAK

Bakan Bolat denetimlerin artacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Denetimlerimize devam edeceğiz. Birkaç gün

sonra ÖSYM üzerinden 1500 kadar yeni memur arkadaşımızın aramıza katılmasıyla hemen hemen bütün sektörlerde; marketlerden, mobilyadan elektroniğe kadar bütün perakende sektörümüzde bunu yapacağız. İki gün önce perakende sektörüne yönelik üreticilerin marketlere yönelik satışlarında ödeme sürelerini kısalttık.”