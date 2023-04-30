Bakan Bilgin'den emekli maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması

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TRT Haber'e konuşan Bakan Bilgin’in açıklamaları şu şekilde;



EYT meselesi Türkiye’nin 20 küsür yıllık sorunu, bizim parti olarak meydana getirmediğimiz sorunu çözdük. 5 milyon insanı ama ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişiye kadar insanı bu sene içerisinde ilgilendiren bir konuydu. Gittiğimiz her yerde EYT’lilerle konuşuyoruz onların teşekkürlerini alıyoruz.

Bir başka konu biz yine Cumhuriyet tarihinde ilk defa gerçekleştirilen olayın altına imza atma fırsatı bulduk. Ben Bakan olduğumda Sayın Cumhurbaşkanımız, "Vedat Bey sizin ilgi alanınız bu konular, getireceğiniz sosyal politikalarla projeleriyle toplumumuzu rahatlayacağınızı biliyorum. Bir an önce belli sorunları çözelim" dedi. Konuştuğumuz konuları ele aldık ve bunları arka arkaya çözdük.

60 yıl sonra asgari ücretin uygulamaya konulmasından sonra ilk defa asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Sadece asgari ücreti vergi dışı bırakmadık bütün ücretlerin asgari ücret kadarını vergi dışı bıraktık.

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Asgari ücretin vergi dışı bırakılması çalışma hayatının temel meselesidir. Bizim çalışma hayatında unutulmaz isimlerden birisi Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit’tir. İlk toplu sözleşme düzeninin uygulamış olmasıdır.

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Rahmetli başbakanın partisinin programına koyduğu gerçekleştiremediği asgari ücretin vergi dışı bırakılması bize nasip oldu.

TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ



Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz.

'EMEKLİLERİ TATMİN EDECEK DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Biz en düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık ama önümüzdeki günlerde yapacağımız düzenlemede 7500 liranın üzerinde ücret alan aylıkları o düzeyde olan emeklileri de tatmin edecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz."