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Bakan Bilgin: Asgari ücret arttığında reel ücretler de yeniden ayarlanıyor

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#Bakan Bilgin#Asgari Ücret#Devlet
Bakan Bilgin: Asgari ücret arttığında reel ücretler de yeniden ayarlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 15:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Bilgin, 'Asgari ücret temel ücret eleştirileri var. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Asgari ücret arttı mı reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarıya doğru taşıyan asgari ücret politikasını belirlediğimizi söylemek isterim.' dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 60. kuruluş yıl dönümü programında bir konuşma yaptı. Bilgin, asgari ücretin temel ücret olduğu yönünde yapılan eleştirilere cevap verdi.

İşveren sendikasının 60. yılının doldurmasının önemli bir olgu olduğunu bildiren Bilgin, “Bu, dünya açısından bakıldığı zaman belki 60 yıl çok uzun sayılmayabilir ama Türkiye gibi sanayileşme tarihi daha kısa süren bir ülke açısından fevkalade önemli bir tecrübe. Çünkü işverenin tarihsel olarak işletmesinin ortaya çıkması, geleneksel mülkiyet maddelerinden farklılaşarak, kurumsal olarak bir işletme hüviyetine talep oluşması erken gelişmiş sanayi ülkeleri açısından bakıldığı zaman kolay bir olay değil” ifadelerini kullandı.

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“SANAYİ BUGÜN BU TEMEL ALTYAPININ ÜSTÜNDE ÜRETMEKTEDİR”

Sanayi altyapısının son yirmi yıl içerisinde kurulduğunu dile getiren Bakan Bilgin, “‘Neden son yirmi yılda bu işler hızlandı?’ diyenlerin cevap araması gereken kısımlardan birisi de burasıdır. Türkiye temel altyapısını kurmuştur. Sanayi bugün bu temel altyapının üstünde üretmektedir ve dünyada pandemiden büyüyerek çıkan iki ekonomiden biri bizsek hala dünyada, Avrupa’da, Batı’da resesyondan bahsedilirken Türkiye hala büyümeye devam ediyorsa, burada yapılan yatırımların, iktisat politikasının ne kadar sağlıklı ve ne kadar önemli olduğunu görmek lazım” diye konuştu.

"SOSYAL DEVLET, SOSYAL POLİTİKALARI GELİŞTİREN DEVLETTİR"

İşveren ve işçi sendikaları arasında köprü görevi gördüklerini ve aynı eksen arasında eşit şekilde yaklaşıldığını dile getiren Bilgin, “Biz sosyal barışı inşa eden bir taraf olarak TİSK’i, bir diğer taraf olarak da üretim sürecinin vazgeçilmez unsuru olan emeği, işçi sendikalarımızı değerlendiriyoruz. Bu eşit eksende görüyoruz. Sosyal DEVLET, bu iki kuruluşu birlikte ele alan ve sosyal politikaları geliştiren bir devlettir” şeklinde konuştu.

"BU BİLGİSİZLİĞE DAYANAN ELEŞTİRİLERİ DE DİKKATİNİZE SUNMAK İSTERİM"

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Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçtiğimiz yıl izlediğimiz asgari ücret politikası fevkalade önemlidir. 'Asgari ücret, temel ücret oldu' diye bir eleştiri var; bu bilgisizliğe dayanan eleştirileri de dikkatinize sunmak isterim. Asgari ücretli oranı şu anda yüzde 37 civarında fakat asgari ücretin şöyle bir etkisi var; biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretlerde, nominal ücretlerde, iş aleminde yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmek isterim.”

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#Bakan Bilgin#Asgari Ücret#Devlet

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