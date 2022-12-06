Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Yılbaşından itibaren iyileşme hızlanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon rakamlarına ilişkin olarak "Sebeplerini bildiğimiz sıkıntıların sonuçlarını hafifletmek, ardından da tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışma içindeyiz. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, şubat ayı itibarıyla daha makul yere gelecektir. Sınır ötesi harekatlardan üretimi ve istihdamı destekleyecek sosyal dengeyi koruyacak kapsamlı oyunlara rağmen pek çok önemli adımlar attık" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan "Terörle mücadelede batının hali ortada. Türkiye ise terörle mücadelede tüm engelleri aşmış ve terörü yerinde yani bu terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa onları içeri sokarak değil kuzeyinde bitiriyoruz. Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda boğulacakları yerdir" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TİSK'in 28'inci genel kurulunun ülkemiz, çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimizin malumu olduğu üzerine işçi işveren kesimi arasında diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çalışma hayatının bir tarafında işçiler diğer tarafında işverenler bulunmakta devlet de her iki tarafın beklenti ve çıkarlarını gözeten konumda bu denklemde yerini almaktadır. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinleyip adaleti elden bırakmadan orta yolu bulmaya, çözüm üretmeye gayret gösterdik. Çalışanlar gibi işverenler de bunun en yakın şahididir. TİSK temsil ettiği işverenlerin katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerine kadar işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. Sadece rapor yayımlayan birileri gibi, demeç veren kuruluş olmanın ötesine geçerek ülkenin ve milletin sıkıntılarının çözümünde fiilen görev alması bunun sebebidir.

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"TÜRKİYE FEVKALADE BÜYÜMÜŞTÜR"

Niyet halis olduğunda yapıcı bir yaklaşım benimsendiğinde çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını gördük, yaşadık. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla beraberce ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin ekonominin tüm alanlarında ölçeği küresel rekabet gücünün bir ifadesi olarak fevkalade büyümüştür. Makroekonomik göstergeleri ülkemizin hangi alanlarında 3-5-10 kat büyüdüğünü yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'nin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Asıl hedeflerimiz için daha büyük atılımlar yapmak istediğimiz dönemde ardı ardına yaşanan hadiselerde ülkemizi belli bir çizginin altında tutma niyeti vardır. Bu senaryo milletimizle birlikte verdiğimiz kararlı mücadele ile ilk defa işe yaramamıştır.

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"ASIRLIK DEMOKRASİ VE KALKINMADAKİ KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAYI BAŞARDIK"

Gerçi milli gelirin satın alma paritesine göre hesabında 11'inci sıraya yükseldik. Bunu yeterli görmüyoruz. İnşallah uyguladığımız ekonomi programını başarıya ulaştırarak hep birlikte daha çok çalışarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da çıkaracağız. İş dünyasındakiler de müsterih olsunlar. Ekonomik tetikçilere karşı verdiğimiz mücadele asla boşa gitmemiştir. 20 yıl önce doğunun halini düşünün. Terörden aman alabiliyor muyduk? Yatırımlar var mıydı? Yok. Şimdi doğuda güneydoğuda yatırımlarımız devam ediyor. Oralarda istihdam yatırımla beraber ne yaptı, arttı. Üretim, ihracat arttı. Cari fazla yoluyla da büyüme başladı. Türkiye dünyada büyüyen ülkeler sırasında ilk 3-5 arasında yerini alıyor. Kimse Türkiye'nin büyümesine bakmıyor, hala başka yerlerde geziyorlar. Asırlık demokrasi ve kalkınmadaki kısır döngüyü kırmayı başardık.

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Bizim kaderimiz birilerinin elinde değil, kaderimizi milletin kendisi belirliyor. Ülke olarak Balkanlardan Afrika'ya kadar geniş bir alanda sözde değil fiilen etki sahibi, muhataplarımızla irrasyonel değil gerçek ilişki kurabilen konuma geldik.

"ENFLASYONDA YILBAŞIYLA BİRLİKTE İYİLEŞME HIZLANACAK"

Sebeplerini bildiğimiz sıkıntıların sonuçlarını hafifletmek, ardından da tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışma içindeyiz. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, şubat ayı itibarıyla daha makul yere gelecektir. Sınır ötesi harekatlardan üretimi ve istihdamı destekleyecek sosyal dengeyi koruyacak kapsamlı oyunlara rağmen pek çok önemli adımlar attık. Zaten şu andaki gidişte ellerinde 4 silah. Eğer başarabilirse. Ekonomi, diplomasi, mülteci sorunu ve Erdoğan'ı nasıl indiririz. Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına ne yapacağına baksın.

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BURAYA GİRMEYE KALKTIKLARI ANDA BOĞULACAKLARI YERDİR

2018 Ağustos'unda ülke ekonomisinin yok edilmesi tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Velev ki kimi noktalarda eksiklik olsa bile hiçbirinin böyle sonuç vermesi mümkün değildir. Ekonomide Avrupa'nın haline bakın. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil, Avrupa'da raflar boş. Terörle mücadelede batının hali ortada. Türkiye ise terörle mücadelede tüm engelleri aşmış ve terörü yerinde yani bu terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa onları içeri sokarak değil kuzeyinde bitiriyoruz. Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda boğulacakları yerdir. Mermisini üretemeyen Türkiye varken mermiyi bırakın tüm mühimmatını kendisi üreten Türkiye var. Bize gardaş olanla biz gardaş olmaya devam edeceğiz. Dostları artıracağız, düşmanlar hadlerini bilecek. Türk milletinin tarih boyunca tezahür etmiş özelliği vardır: Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde hiç kimsenin beklemediği atılımlar yapma, zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz. Bugün Azerbaycan'da bir tatbikatımız vardır. Azeri kardeşlerimizle beraber devam eden tatbikat. Bu tatbikatta Azeri kardeşlerimizle bizim komandolarımızın tatbikatı sona erdi. Bütün mesele o heyecanı coşkuyu paylaşabilmek. Sınırlarda yaşanan istenmeyen ama olan sıkıntıları yerinde giderebilmek. İlham Kardeşimizle bunları planladık. Bu farklı bir gelişmeyi bölgede yaşatıyor. Azeri Türk kardeşliğini buluşturuyor. Bu adımı attık. Bundan sonra da bunları atmaya devam edeceğiz. Bırakınız diz çökmeyi yeni bir şahlanış içine girmiştir. Bu şahlanışımız devam edecektir.

"DÜNYAYI İKİ KUTUPLU HALE GETİRENLER ACI SINAMALARDAN GEÇİYORLAR"

Terörle mücadelede güvenlik altyapımızın, sığınmacıda insani yardım, sosyal ve sağlık altyapımız, üretim altyapımız, diplomasi altyapısı gücünü bu sıkıntılı dönemde dünyada ispatlayan nadide ülkelerden biri olduk. Bunlarla bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar bizden çok çok kötü durumdalar. Dünyayı yeniden iki kutulu hale getirmek için çatışma ve gerilimleri sürdürenler acı sınamalardan geçiyorlar. Türkiye Yüzyılı programıyla Cumhuriyetin 100'üncü yılını atılım irademizi tüm dünyaya ilan ettik. 2023'ten itibaren bu programı adım adım hayata geçirmeye başlayacağız. Hayatının yarım asrını siyaset yoluyla millete hizmete adamış bir kardeşiniz var. Hedefim Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gençlere hayallerini hayata geçirecekleri güçlü Türkiye bırakmaktır. İşverenlerimizden ülkemizin tarihi dönüm noktasında daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum ve cari fazlayla da büyümemizi daha fazla artırmayı özellikle hedefliyoruz.

"ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN VE DEVLET OLARAK GEREKEN FEDAKARLIKLAR YAPILARAK HEDEFLERE ULAŞILACAK"

Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz.