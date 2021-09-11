‘Avrupa’nın kirli atığı Türkiye’ye girmeyecek’

Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri gazete ilanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yurtdışından getirilen atık ithalatına yüzde 1 saflık şartı, teminat zorunluluğu, karışık kodlu ithalatın tümden yasaklanması ile ithal edilen hammaddenin gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar uydudan takip edilen araçlarla taşınmasına ilişkin düzenlemeleri şikâyet etti.

Bu düzenlemeler nedeniyle Türk sanayinin ihtiyacı olan 756 bin ton hammaddenin orjinal haliyle petrokimya tesislerinden ithal edilmek zorunda kalınarak, 1 milyar 512 milyon dolar döviz çıkışı olacağını ileri sürdü. Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri gazete ilanlarında iflasa sürüklendiklerini, 300 bin kişinin işsiz kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu iddia etti.

‘ATIKLARI DERELERE ATIYORLAR’

Hürriyet’e ilanı değerlendiren bakanlık yetkilileri, Avrupa’nın çöpünün Türkiye’ye girişini önlemek üzere yapılan 4 düzenlemenin önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Düzgün firmalar açısından ithalatta sıkıntı yok. Onlar çöp getirmiyorlar, 20 firma bu düzenlemelerden sonra bizden ithalat izni aldı. Doğru çalışan geri dönüştürülebilir plastik atık getirmeye devam ediyor. Bakın bu ilanda Adanalılar dışında bir imza yok. Bursa, İstanbul, Türkiye genelinde hiç kimsenin imzası yok ilanda. Çünkü onlar düzgün ithalat yapıyor, Adana doğru çalışmıyor. Yüzde 1 saflığa itiraz ediyorlar, kusura bakmasınlar içinde tehlikeli madde bulaşığı olan pet şişeyi ülkeme sokmam. Teminat almama itiraz ediyorlar. Evet teminat istiyorum ki önüne gelen ithalat yapmasın. Adam şoförü üzerine şirket kurmuş, ben onu yakaladığımda üzerinde bir kuruş olmuyor, kime keseceğim cezayı? Tabii ki uydudan takip edeceğim ki götürüp tarlalara, meralara, derelere atmasın. 200 konteyner mal limanda bekliyor, girişine izin vermedim. Mahrece iade kararı aldık. Bunu geri gönderme maliyeti var ama adam şirketi kapatmış gitmiş. Gemiye yüklüyorum, denizin ortasında boşaltıyor. Sonra kıyılarımız kirleniyor. Teminat alıyorum ki böyle durumlarda bertaraf ettiriyorum, ondan aldığım parayla...”

‘ÇANTACILAR ELENECEK’

TOBB Plastik Sanayi Meclis Başkanı da olan Yavuz Eroğlu, geri dönüşüm sanayinin sürdürülebilir çevre ve üretim için önemli olduğunu ancak bunun Avrupa’da da uygulanan kurallar çerçevesinde yapılmasını geri dönüşüm sanayicileri olarak desteklediklerini söyledi. Avrupa’nın çöp niteliğindeki atığını Türkiye’ye getiren bazı çantacıların bu kurallarda devre dışı kalacağını vurgulayan Eroğlu, belki yeni kuralların uygulanmasında bazı aksaklıklar olduysa da bunların kamuyla gözden geçirilebileceğini söyledi. Türkiye’nin atık hammadde ihtiyacının ancak yüzde 15’ini içerden sağlayabildiğine dikkat çeken Eroğlu, 1 Ocak 2022’de uygulamaya geçecek depozito iade sistemiyle bu oranın daha da yükselerek, ithalat ihtiyacının azalacağını ifade etti.

‘ÜLKEYİ KİRLETMEK İSTEYENLERİN ÇAĞRISI’

Çevre Profesörü Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından Adanalı plastikçilerin çağrısını, “Avrupa ülkelerinin kirli ve karışık plastik atıklarının Türkiye’ye ithal edilmesini, suların kirletilmesini, firelerin gelişi güzel çevreye dökülerek toprağın; yakılarak havanın kirletilmesini isteyenlerin çağrısı. Bunlar ülke plastik atıkları için çözüm üretmeyenler. Bu çağrı, ülkemizdeki plastik atıkların kaynakta ayrı toplanmasına ve hammaddeye dönüştürülmesine engel olmanın ilanıdır” mesajıyla eleştirdi.

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