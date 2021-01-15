Atık ithalatında yeni döneme girildi

Avrupa Birliği (AB), artık plastik çöplerini üçüncü ülkelere göndermeyecek. 1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni kurallara göre OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) dışındaki ülkelere plastik atık ihracatı yasaklanırken, üye ülkelere gönderilecek temiz plastik atıklar da daha sıkı denetime tabi tutulacak.

AB Komisyonu, 25 Aralık’ta plastik atıkların ihracatı, ithalatı ve AB içinde taşınması ile ilgili Basel Konvansiyonu kurallarını revize ederken AB’nin Çevre, Denizler ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevičius’un şu sözleri çöpleriyle dünyayı nasıl kirlettiklerine dair itiraf niteliğindeydi:

“Son 10 yıl içinde kontrolsüzce artan plastik atık ticareti, hem çevreye hem kamu sağlığına önemli zararlar vermektedir. Plastikler katı atık sahalarına gönderilmiş, açık havada yakılmış veya denizlere atılmıştır. Yeni kurallara göre, plastik atıkların sürdürülebilir yönetme kapasitesi ve standartları olmayan üçüncü ülkelere ihraç edilmesinin önüne geçilecektir. Bu kurallar, AB olarak ürettiğimiz atığın sorumluluğunu aldığımızı herkese açıkça duyurmaktadır.”

1 OCAK’TA NE DEĞİŞTİ?

Yeni kurallarla geri dönüşüm sağlanması zor olan (çöp niteliğinde olan) plastik atıkların ve tehlikeli plastik atıkların OECD dışı ülkelere ihraç edilmesi 1 Ocak itibariyle yasaklandı.

Temiz, tehlikesiz atıkların geri dönüşüm hedefiyle AB’den OECD üyesi olmayan ülkelere ihraç edilmesine yalnızca belirli koşullar altında izin verilecek. Bu tür işlemlerde ithalatçı ülke, AB Komisyonu’na ithalat işleminde hangi kuralların geçerli olduğunu bildirecek. AB’den ithalata ancak ithalatçı ülkenin koyduğu şartlar çerçevesinde izin verilebilecek.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Türkiye, OECD’nin kurucu üyelerinden biri olduğu için AB’den ithalata devam edebilecek. Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türkiye OECD üyesi olmasına karşın artık AB, atık gönderilmesi için Türkiye Çevre Bakanlığına soracak, İtalya’dan A firması sizin B firmanıza ‘şu içerikteki plastik atığı ihraç etmek istiyor, uygun görüyor musunuz’ diyecek. Çevre Bakanlığı da o firmanın kapasitesine, koşullarına bakacak, uygun bulursa izin verecek” dedi.