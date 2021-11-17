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Avrupa'da doğal gaz fiyatı 100 euronun üzerine çıktı

#Kuzey Akım#Doğal Gaz#Fiyat
Avrupada doğal gaz fiyatı 100 euronun üzerine çıktı

Avrupa piyasasında vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 euronun üzerine çıktı. Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini ruhsatlandırma sürecini dün geçici olarak askıya aldığını açıklamasıyla kıtada gaz fiyatlarındaki artış yüzde 23'ü buldu.

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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı 101,8 euroyu gördü. Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini askıya aldığına yönelik açıklamasından önce fiyatlar megavatsaat başına 82 euro seviyesinde bulunuyordu.

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Böylece, kıtada vadeli kontratlarda gaz fiyatları dünden itibaren yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi.

Fiyatlardaki artışta doğal gaz talebinin arttığı kış döneminde Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz arzını artırma ihtimalinin düşük olması da etkili oldu.
Daha önce salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı. Ekimde TTF vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 160 euroya kadar çıkmıştı.

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#Kuzey Akım#Doğal Gaz#Fiyat

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