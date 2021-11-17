Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek

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AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un, "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" adlı şiirini seslendirdiği videonun gösterimiyle başladı.

Daha sonra kürsüye gelerek milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyerek "Yakınlarının, sevenlerinin, bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğü diriliş davası yolunda kendisini takip edenlerin, okuyucularının, tüm milletimizin, tüm İslam aleminin ve tüm insanlığın başı sağ olsun." dedi.

"Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerinden olan bu müstesna değerimizin vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıptır." ifadesini kullanan Erdoğan, Karakoç'un, İslam medeniyetini, aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki ettiğini söyledi.

Karakoç'un, insanı, düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden, inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, "Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal, budak salan sanatını da işte bu diriliş ağacının gövdesi etrafında şekillendirmişti. Onun, 'Ben Müslüman'ım, insanlığın türküsünü söylüyorum.' sözü ile tek başına hepimizi üzerinde uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi bugünkü gençlerin ve sonraki kuşakların da kendisinden öğrenilecek çok şeyi, alacak çok feyzi, ilhamı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"Sezai Karakoç'u, hepimizin gençliğinin şiiri Mona Roza'sız anmak olmaz." diyen Erdoğan, Mona Roza şiirinin dizelerini okudu. Erdoğan, partililerden, rahmetle andığı Karakoç için Fatiha Suresi'ni okumalarını istedi.

"GRUBUMUZUN AHENKLİ VE VERİMLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİNE İNANIYORUM"

AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan, "Prof. Dr. Naci Bostancı Hocamız, 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Naci Hocamıza, Grup Başkanı sıfatıyla bugüne kadar yaptığı hizmetler için şahsım, grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı İnşallah sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın, geçmişte kamuda ve özel sektörde başarılı hizmetleri olan, 2011'den bu yana milletvekili, bakan, Meclis Başkanı, komisyon başkanı olarak görev üstlenen tecrübeli biri olduğunu belirten Erdoğan, "Bütçe görüşmeleri ve sonrasında çok önemli yasa çalışmalarının gündeminde olduğu grubumuzun, İsmet Yılmaz kardeşimizin riyasetinde ahenkli ve verimli şekilde çalışmayı sürdüreceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in lokomotifinin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleri olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler ne kadar iyi çalışır ne kadar hayırlı hizmetlere imza atarsanız demokrasimizin üç sac ayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar. Her ne kadar bu çatı altında istisnai de olsa milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, duruşa, ahlaka ve haysiyete sahip bulunmayanlar çıkabilse de Meclis'imiz, milletimizin gözbebeğidir. Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele Genel Başkanı bir bayan olanın, küfrü asla yenilir yutulur değil.

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Bir bayanın ağzından 'yavşak, yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatı, bu çatının altı bunu da gördü. Ben diyorum ki milletim, işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı inşallah 2023'ün haziranında verecektir. Zira bu çatının altı, bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Karşınıza geçip bölücü örgüt propagandası yapana, mahcup bir edayla mukabele ediyorsunuz. Buna karşılık şehit yakınının hiçbir hakaret içermeyen isyanına, bacısına söverek, hani bacıydı kendisi de öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın yeri de adı da bellidir. Şehitlerinin emanetlerine ve gazilerine saygı göstermeyenden, ülkesinin milli güvenlik çıkarlarına öncelik vermeyenden bu millete hayır gelmez. Meclis'imiz, bölücü terör örgütünün payandasından kurtulmayı başaramamış bir kesimin özellikle yükünü zaten uzunca bir süredir çekmektedir. Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır siyasi hesaplarla ve geçmişte verdiği oyları inkar pahasına bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüş ve öfkelendirmiştir. Biz bunların yüzleri kızarmadan aynı yalanları sürekli tekrarlamalarına alıştık. Kendileri ile hukuk önünde hesaplaşıyor, attıkları iftiraların bedelini ödetiyorduk ama bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır."

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CHP işte bu yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Bir yanlarına güya milliyetçi bir partiyi diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP zararlı bir oyun oynuyorlar. Eğer kazanırlarsa Türkiye sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir. Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarih söylüyor, bunu Menderes'i asan bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendi milletvekilleri söylüyor.

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"BU SENARYOYU DA YIRTIP ATACAĞIZ"

Hiç merak etmeyin başaramayacaklar, çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder. Nasıl bunca yıldır önümüze kurulan tuzakları birer birer bozduysak bu senaryoyu da yırtıp atacağız. Milletimiz 2023 haziran ayındaki seçimlerde sandığa gittiğinde bir bizim eserlerimize bakacak bir de bu karanlık güçlere bakacak. Böyle bir tablo karşısında herkesin yöneleceği yer AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. CHP Genel Başkanı kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını görünce milletimizin değerlerinin istismarına yöneldi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' YANITI

Kılıçdaroğlu, devlet nasıl yönetilir, anayasa ve yasalarımız neyi emreder, eldeki imkanlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor. Bazı hususlar var ki oralarda dikkatli olmak lazım. Daha dün tezkerelere evet diyenleri ihanetle suçlarken bugün PKK'yı bitirmekten söz ediyor. Son günlerde bir de helalleşelim demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor... Önce ona bakalım.

Evet, dün helalleşme kavramında böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar garip değil mi? Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik iste. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.

Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen saldırılarla karşılaştık. Ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi olduğunu gördük. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalışmasına... ABD'den alın tüm Batı ülkelerine varıncaya kadar. Biz bu vahim küresel tablo içinde geçtiğimizde 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde iyi bir yerde duruyoruz. Reel ekonominin içinde olan herkes bu gerçeği biliyor. 2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Mevcut sorunlara acil çözüm getirilebilecek hususlarda gereken adımları zaten süratle atıyoruz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: DAR GELİRLİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ HAFİFLETECEĞİZ

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.



"FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLAMAM"

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.



İŞADAMLARINI ELEŞTİRDİ: HADİ ALIN KREDİYİ YATIRIMI YAPIN

İş adamlarına sesleniyorum. Yatırım için faizin düşmesini istiyorlar. Sonra çıkıp TÜSİAD'ı olsun çıkıp bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz. Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?

Biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için TÜSİAD'ı vesaire hangi kuruluş olursa olsun fark etmez dürüst olacaksınız. Sıkışınca kapıyı çalacaksın, işi yoluna koyunca iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.

20 milyar TL'lik yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ülkemize 3 milyar TL katkı sağlayacak bay Kemal! Sadece onunla kalmadık, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla aynı şekilde açılış yapalım. Yükleyici firma bunu 2 ay öne alsak olur mu dedi, inşallah 2 ay kadar öne alacaklar ve açılışını erken yapmış olacağız. Kamyonlar karayollarında... Karayollarında kamyonların, TIR'ların yoğun bir şekilde gidip geldiklerini görünce işte diyorum Türkiye bu! Ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ SONDAJ GEMİSİ MÜJDESİ

Evet, büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz. Bu çerçevede Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı çıkarma ve karaya taşıma çalışmalarımız da sürüyor. Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Türkiye arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan en modern, ilk defa bizim kullanacağız, sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Boyu 208 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle sondaj yapabileceğiz. Yeni gemimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Milletimiz muhalif, muvafık tüm kesimleriyle ekonomideki sıkıntıları da sadece AK Parti'nin çözebileceğine inanıyor ve bunu görüyor. Bize düşen sabırla hedeflerimize doğru yolumuza doğru devam etmektir. Kimse karakter fukaralarının fitnelerine kulak asmasın. Sizlerden bugüne kadar yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi milletimizle paylaşmaya devam etmenizi istiyorum. Hep birlikte sahada olmamız, gönül kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Bu konuda hepinize güveniyorum.