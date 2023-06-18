Asgari ücrette ikinci görüşme yarın! İşçi kesimi taleplerini iletecek

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Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.

HANGİ RAKAMLAR GÜNDEMDE?

CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş, yarın gerçekleşecek asgari ücret toplantısı ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

İlk toplantıda taraflar arasında rakam telaffuz edilmemişti. Yarın işçi kesiminin taleplerini masaya getirmesini bekliyoruz. Görüşme sonrasında verilecek mesajlar son derece önemli.

İşçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil ediyor, hükümet yetkilileri de bu toplantılara katılıyor. Masadaki en önemli konu rakamlar. Bu noktada verilen mesajlar önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, ‘Tüm tarafların içine sinebilecek bir oran’ vurgusu yapmıştı, ‘Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz.’ demişti.

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Seçim öncesinde hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarda 500 dolar seviyeleri işaret edilmişti. Bugün kura baktığımızda yeni asgari ücretin 11 bin liranın üzerinde olabileceği ifade ediliyor. Pazarlık sonrası belli olan rakam olacak.

İşçi kesimi ‘Asgari ücret hayat pahalılığına göre güncellenmeli.’, diyor. Daha önce yapılan açlık, yoksulluk araştırmasına göre, bekar bir işçinin yaşam maliyeti 13 bin 440 lira olarak belirlenmişti. İşçi kesiminin masada bu rakamdan hareket ederek pazarlık yapması bekleniyor.

İşveren kesimi dengeli ücret vurgusu yapıyor. Ne çalışanı ne de işvereni zora sokmayalım ifadelerini kullanıyor. Mevcutta 400 lira olan devlet desteğinin de artarak devam etmesini istiyorlar. Asıl sonuç toplantıda çıkacak.

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

TRT Haber'in haberine göre ise, komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.

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İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Asgari Ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye İşçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.